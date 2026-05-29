  • Новость часаРоссийские войска освободили четыре населенных пункта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    9 комментариев
    29 мая 2026, 11:41 • Новости дня

    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

    Премьер Израиля Нетаньяху приказал военным взять под контроль 70% сектора Газа

    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    @ Hashem Zimmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская армия намерена занять дополнительные территории палестинского анклава, расширив зону военного присутствия еще на 10% ради усиления давления на боевиков ХАМАС.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

    Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

    Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

    Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие. В начале мая израильские силы ликвидировали главу военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, а затем и его преемника Мохаммеда Одеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах полного контроля над территорией сектора Газа.

    В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.

    29 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия

    ООН внесла Россию и Израиль в список нарушителей из-за сексуального насилия

    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские и израильские силы в ежегодный черный список за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    В ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов впервые попали вооруженные силы Израиля и России, передает Associated Press.

    В документе, насчитывающем 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах.

    Российские силы обвиняются в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

    Израильские военные включены в список за обращение с палестинскими задержанными.

    Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью. «Мы напишем письмо генеральному секретарю, заявив, что это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно», – заявил он.

    Израильский посол Данни Данон также выразил возмущение, отметив, что Израиль предоставил подробные опровержения.

    Ранее сообщалось что управление верховного комиссара ООН по правам человека выявило факты сексуального насилия над российскими военнопленными на Украине.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил грубое нарушение прав арестованных палестинцев. При этом израильские исследователи составили подробный отчет о систематическом сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС.


    Комментарии (4)
    26 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение властей Украины устроить государственную церемонию перезахоронения лидера националистов Андрея Мельника спровоцировало жесткую критику Израиля из-за откровенного пренебрежения памятью жертв нацизма.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана выразило сожаление в связи с планами украинского руководства вернуть на Украину останки Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил информацию об эксгумации этого деятеля в Люксембурге.

    «Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», – заявили израильские дипломаты.

    Серьезную обеспокоенность ситуацией также выразило руководство мемориального центра «Яд-Вашем». Представители организации отметили, что чествование руководителя движения, сотрудничавшего с нацистской Германией во время Холокоста, подрывает необходимую моральную целостность и происходит за счет исторической памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прах второго главы ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко осудил планы киевских властей по созданию пантеона националистов.

    Ранее председатель мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступления.

    Комментарии (18)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 23:28 • Новости дня
    Глава израильского мемориала «Яд Вашем» попал в базу украинского «Миротворца»

    Глава мемориала «Яд Вашем» попал в базу украинского «Миротворца»

    Tекст: Катерина Туманова

    Главу израильского мемориала «Яд Вашем» Дани Даяна добавили в базу «Миротворца» из-за обвинений в разжигании межнациональной розни и распространении российской пропаганды.

    Личные данные Дани Даяна появились на экстремистском украинском портале в четверг, передает РИА «Новости».

    Деятели ресурса вменяют ему участие в актах гуманитарной агрессии, разжигание  межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной, фальсификацию информации об исторических деятелях Украины.

    В январе 2026 года директор мемориального комплекса запретил Владимиру Зеленскому произносить речь на его территории. Свое решение он объяснил тем, что «среди украинцев в том числе были соучастники преступления [холокоста], а в некоторых случаях и главные преступники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца», это же произошло с хоккеистом Александром Радуловым. Персональные данные футболиста Артема Дзюбы также оказались в реестре экстремистского портала.

    Комментарии (3)
    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 15:03 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал жестко ответить на американскую агрессию

    Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и атаках на торговые суда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран пригрозил ответными мерами из-за нападений США на коммерческий флот в провинции Хормозган, назвав американскую сторону ненадежным участником дипломатического урегулирования, говорится в заявлении иранского МИД.

    Многократные срывы договоренностей демонстрируют недоговороспособность Вашингтона, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства сказано: «Террористическая армия США, продолжая свои незаконные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим в районе провинции Хормозган».

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги на фоне мирных инициатив при посредничестве Пакистана доказывают недобросовестность американских элит. В министерстве решительно осудили инциденты и возложили на американскую сторону ответственность за возможные последствия.

    Представители министерства добавили, что государство не оставит без ответа ни один враждебный акт. Власти пообещали действовать без малейшего промедления для защиты своих граждан и национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило о сохранении режима прекращения огня с Тегераном.

    Иранское военное командование обвинило американскую сторону в нарушении перемирия из-за ударов по кораблям.

    Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любые агрессивные действия Вашингтона.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти, пишет Wall Street Journal.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

    «Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

    Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Экологи выявили серное загрязнение Азии после американских бомбардировок Ирана

    Американские бомбардировки Ирана привели к серному загрязнению Азии

    Tекст: Мария Иванова

    Пожары на разрушенных нефтебазах Тегерана привели к выбросу 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые стремительно распространились на 300 тыс. кв.километров вглубь континента, сообщили в пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Китайские исследователи зафиксировали последствия уничтожения предприятий по переработке нефти в Тегеране, передает ТАСС.

    В результате мартовских атак в воздух попало около 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые распространились на площади 300 тыс. кв. километров.

    «Проведенный учеными анализ спутниковых данных показал, что даже краткосрочный пожар на нефтебазах, который длился порядка одного-двух дней, привел к попаданию в атмосферу огромного количества загрязнителей, распределившихся по территории площадью в 300 тыс. кв. километров. Порожденный ими «черный дождь» представляет большую опасность для общественного здоровья и состояния атмосферы», – сообщила пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Группа климатологов под руководством Чжана Пэна изучила информацию со спутников Фэнъюнь-3 и Sentinel-5P. Аппараты показали, что токсичное облако ушло на северо-восток, достигнув Восточной Азии через два дня после ударов. Ученые полагают, что эти выбросы серьезно повлияли на местные экосистемы.

    В дальнейшем специалисты из Китая намерены развернуть новую орбитальную группировку. Это поможет непрерывно фиксировать скачки уровня вредных веществ по всей планете для изучения последствий подобных катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, густой дым затянул небо над Тегераном после обстрела топливных объектов. Горящие резервуары с нефтью спровоцировали выпадение кислотных ливней на улицы города. Жители иранской столицы массово жаловались на мигрени и раздражение кожи из-за токсичных осадков.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Эрдоган предрек Нетаньяху суровый урок на глазах мусульманского мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра, обратив внимание на продолжающуюся гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

    Беседа с журналистами состоялась после молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в мечети Чамлыджа. В ходе встречи лидер страны обратил особое внимание на проблему тяжелой гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве, передает Sputnik Азербайджан.

    «По воле Всевышнего, тиран по имени Нетаньяху как можно скорее получит заслуженный урок перед всем мусульманским миром. Надеемся, что мы все вместе увидим это как можно скорее», – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент Турции назвал израильского премьера настоящим проклятием для собственного народа.

    Осенью 2024 года турецкий лидер поддержал решение Международного уголовного суда об аресте Биньямина Нетаньяху.

    Летом того же года МИД республики предрек главе правительства Израиля участь Адольфа Гитлера.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Рубио: США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания кабинета в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в переговорах по соглашению с Ираном в ближайшие часы или дни.

    «Мы хотим его (соглашения) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

    В понедельник Пакистан сообщил о близости соглашения Тегерана и Вашингтона.

    Портал Axios писал, что сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Иранские военные перехватили два судна у Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что за последние сутки через Ормузский пролив после согласования с иранской стороной прошли 26 торговых судов и нефтяных танкеров, а два судна были остановлены после попытки войти в Персидский залив с отключенными навигационными системами, сообщило агентство Tasnim.

    За прошедшие сутки через Ормузский пролив благополучно прошли 26 торговых кораблей и нефтяных танкеров, передает ТАСС. Все они заранее согласовали свой маршрут с Тегераном. Однако несколько экипажей попытались нарушить строгие правила судоходства.

    Моряки отключили навигационные системы и направились в сторону Персидского залива без необходимого разрешения. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции оперативно отреагировали на это нарушение.

    После серии предупреждений иранская сторона принудительно остановила два судна. Остальные корабли-нарушители были вынуждены немедленно изменить курс и отказаться от прохода в охраняемую акваторию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тридцать судов подготовились к проходу через Ормузский пролив под контролем КСИР.

    Японский супертанкер Eneos Endeavor тайно миновал эту акваторию с отключенной системой отслеживания.

    Месяцем ранее военно-морские силы Ирана задержали два связанных с Израилем корабля за попытку скрытного выхода из пролива.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

    Глава Минфина США Бессент назвал оборонительными все действия против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.

    Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.

    Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.

    Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.

    ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.

    Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.

    Комментарии (4)
    26 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Генконсульство в Дубае: У задержанной с наркотиками россиянки жалоб нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская гражданка, задержанная в Дубае с чемоданом наркотиков, не заявляла о нарушении своих прав и уже получила первичные юридические консультации, сообщили в генконсульстве РФ.

    В генконсульстве России в Дубае сообщили РИА «Новости», что «жалоб на нарушение прав со стороны задержанной с чемоданом наркотиков в Дубае российской гражданки не поступало. Необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством».

    В дипмиссии уточнили, что вопросы установления принадлежности багажа и обстоятельств задержания находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ. При необходимости Генеральное консульство выразило готовность оказывать содействие эмиратским властям в пределах своих полномочий.

    В генконсульстве добавили, что ведомству известно о ситуации, россиянка арестована и поддерживает контакт с консульскими сотрудниками. По данным дипмиссии, ей оказывается необходимая консульская поддержка, а по линии Генконсульства уже были предоставлены первичные юридические консультации.

    Ранее во вторник стало известно, что россиянка Карина из Ивановской области, задержанная в ОАЭ с чемоданом наркотиков, считает себя жертвой подставы со стороны своего британского спутника.

    До этого сообщалось, что посольство России в Армении принимает меры для поиска 69-летней россиянки, пропавшей при транзитной пересадке в ереванском аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства задержания на Бали двух россиянок по подозрению в организации проституции и подчеркивает отсутствие официальных уведомлений от местных властей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Министр: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

    Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации