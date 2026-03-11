  • Новость часаВыросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 21:56 • Новости дня

    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля стал настоящим проклятием для собственного народа, пережившего ужасы Холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Выступая перед однопартийцами в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал израильского премьера, передает РИА «Новости». По словам президента, даже граждане еврейского государства, вынужденные скрываться в убежищах, винят в происходящем главу своего правительства.

    «Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», – подчеркнул турецкий политик.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом остаются крайне напряженными на фоне обострения в секторе Газа. Турция резко осуждает действия израильского руководства, а дипломатические контакты фактически сведены к минимуму и поддерживаются лишь спецслужбами при острой необходимости.

    Ранее начальник управления по коммуникациям турецкого правительства Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой для региона и для самого израильского народа.

    Министерство иностранных дел Турции предрекло израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху судьбу нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    @ Андрей Шириков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российском консульском отделе в Израиле сообщили, что такие деятели, как Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), не направляли запросов по поводу военной эскалации с Ираном.

    Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

    Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

    По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    Комментарии (15)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Правительство Испании отозвало посла из Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес.

    «Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», – говорится в указе, распространенном официальным государственным вестником Испании (BOE), передает РИА «Новости».

    Решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров, которое состоялось 10 марта. Указ подписали король Испании Филипп VI и глава внешнеполитического ведомства страны.

    В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Саломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.

    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    Комментарии (6)
    11 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Штаб Ирана объявил о предстоящих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Tекст: Мария Иванова

    После удара США и Израиля по иранскому банку страна пригрозила атаками на связанные с Вашингтоном и Тель-Авивом экономические центры и банки по всему Ближнему Востоку.

    Иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» объявил о планах бить по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Поводом стали удары США и Израиля по одному из банков в Исламской республике после неудачной попытки поразить военные цели.

    «Прошлой ночью террористические войска США и кровожадного сионистского режима после неудачной попытки удара по военным целям атаковали один из банков страны. Этими противозаконными и неподобающими действиями во время войны враг развязал наши руки для ударов по экономическим центрам и банкам в регионе, связанным с США и сионистским режимом», – говорится в заявлении штаба.

    Военное командование Ирана призвало жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее одного километра от банков. Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен сорокадневный траур. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции в среду подтвердил информацию о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США и целям в Ираке.

    Власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа за атаки на жилые кварталы.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей

    Постпред Ирана при ООН Иравани обвинил США и Израиль в гибели мирных жителей

    Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей
    @ Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране после начала военной операции, осуществляемой США и Израилем, сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

    Иравани подчеркнул, что американские и израильские военные «умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры». «К настоящему моменту их ужасающие преступления привели к гибели более 1,3 тыс. мирных жителей», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, вооруженные силы США и Израиля демонстрируют пренебрежение международным правом, целенаправленно атакуя гражданские объекты. Он добавил, что действия США и Израиля направлены на истребление невинных людей и причинение максимальных страданий.

    Дипломат заявил, что Совет Безопасности ООН игнорирует происходящее и закрывает глаза на преступления, совершенные против Ирана. Также он обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта, меняя местами роли жертвы и агрессора. Иравани призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения войны против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США

    КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке.

    «Начата 36-я волна операции «Правдивое обещание-4»… против целей в Израиле и американских баз с применением ракет »Эмад« (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) в комбинации с БПЛА», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. США и Израиль ведут бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. В результате возникла угроза глобального энергетического кризиса.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 08:35 • Новости дня
    Иран попросил страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля

    Иран попросил страны Залива указать местоположение военных США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана призвали страны Персидского залива указать убежища американских и израильских военных, заявив, что это нужно для предотвращения жертв среди мирных жителей.

    Представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи призвал государства региона обозначить убежища, используемые американскими и израильскими военными, передает ТАСС. По словам спикера, такая информация необходима для обеспечения безопасности мирного населения.

    «Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране после начала их военной операции.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»

    Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.

    Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».

    Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».

    Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.

    Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля заявил о бессрочности операции против Ирана

    Кац: Операция Израиля и США против Ирана не ограничена по времени

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться без ограничений по времени.

    По словам Каца, операция проходит под руководством президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые ежедневно координируют свои действия, передает РИА «Новости».

    «Эта операция, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые ежедневно общаются и координируют свои действия... будет продолжаться без ограничений по времени... пока мы не достигнем всех целей и не выиграем битву», – заявил министр.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 23:31 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская авиация нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

    Указывается, что целями ударов по Тегерану и Тебризу стали ключевые командные центры иранских вооруженных сил, включая штаб спецназа и крупный комплекс ополчения «Басидж» в Тебризе, а также военный комплекс подразделения «Имам Хасан» в Тегеране. В список атакованных объектов также вошли другие штабы, однако их точное число и местоположение не уточняются, передает ТАСС.

    Иранское агентство Tasnim подтвердило серию взрывов, произошедших в Тегеране. По данным агентства, взрывы были слышны также в западном пригороде Шахрияре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. Из-за агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия сочла атаку по Дому русской культуры в Ливане актом военной агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар израильских ВВС по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия рассматривается как акт военной агрессии против учреждения, действующего в координации с Россотрудничеством.

    Россия считает удар израильских ВВС по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия актом военной агрессии, передает ТАСС. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности ООН.

    «Нынешняя операция Израиля напрямую затронула действующий в координации с Россотрудничеством Дом русской культуры в городе Набатия. 8 марта в результате целенаправленного ракетного удара пятиэтажное здание, на первом этаже которого располагался Дом русской культуры, было уничтожено. Решительно осуждаем произошедшую атаку, расценивая ее как акт военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в гуманитарных и просветительских целях», – заявила Евстигнеева.

    Дипломат также отметила, что в результате недавних ударов пострадало здание российского генконсульства в ливанском Исфагане. По ее словам, Россия осуждает любые нападения на дипломатические представительства, независимо от того, где они происходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    Посольство России в Ливане осудило удар по учреждению «Дом русской культуры» в городе Набатия.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 05:49 • Новости дня
    Израиль сообщил о четвертом за ночь ракетном ударе со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По израильской территории из Ирана запустили четвертый за ночь ракетный пуск, заявили в израильской армии в среду утром.

    В ответ задействованы средства противовоздушной обороны, которые ведут перехват, сообщили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее в течение ночи армия уже трижды информировала о пусках ракет с территории Ирана.

    До этого ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. Позже израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в иранской столице.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по Газе и Ливану

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Израиля атаковали пусковую установку палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и объекты «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, сообщила Армия обороны Израиля.

    Израильская армия нанесла удар по пусковой ракетной установке в районе Сабра в городе Газа, передает РИА «Новости».

    «Установка использовалась террористической организацией ХАМАС для запуска ракет по израильской территории. Использование этой установки является нарушением соглашения о прекращении огня», – говорится в сообщении

    Кроме того, израильская армия сообщила о начале новой серии ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в южном пригороде ливанской столицы. В пресс-службе заявили, что удары по Ливану осуществляются «параллельно с ударами в Иране», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в Тегеране, при этом также идет обстрел Израиля со стороны Ирана.

    В январе ХАМАС принял решение сложить полномочия в секторе Газа и передать управление новому технократическому комитету.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 00:32 • Новости дня
    Системы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии сработали из-за ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки, сообщают министерства обороны стран Персидского залива.

    В заявлении генштаба ВС Бахрейна отмечается, что средства противовоздушной обороны перехватили иранскую баллистическую ракету, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

    Министерство обороны ОАЭ заявило, что их системы ПВО отражают залп баллистических ракет, выпущенных «со стороны Ирана». Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что в районе пустыни Руб-эль-Хали были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке. Ранее ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    Главное
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России
    Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе за долги по аренде

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Как США удалось быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    • Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

      Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации