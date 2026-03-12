Удары ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана унесли жизни четырых человек

Удары ВВС Израиля по населенным пунктов Ливана унесли жизни четырых человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолеты израильских ВВС атаковали за два часа девять населенных пунктов на юге Ливана. Ливанский военно-полевой источник сообщил РИА «Новости», что большинство ударов были нанесены по частным домам.

В результате авиаударов по поселению Бариш погибли три человека, еще несколько получили ранения. От удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Дейр Антар погиб еще один человек. Данные о разрушениях и пострадавших продолжают уточняться.

Ранее в четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии страны подготовиться к возможному расширению военной операции на территории Ливана.

До этого, в ночь на четверг израильский беспилотник нанес удар по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте, в результате чего были убиты восемь человек и ранен еще 31.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала марта израильские удары по республике унесли жизни почти 300 человек.



