С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Удары ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана унесли жизни четырых человек
Удары ВВС Израиля по населенным пунктов Ливана унесли жизни четырых человек
Авиаудары израильских ВВС по девяти населенным пунктам юга Ливана привели к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.
Самолеты израильских ВВС атаковали за два часа девять населенных пунктов на юге Ливана. Ливанский военно-полевой источник сообщил РИА «Новости», что большинство ударов были нанесены по частным домам.
В результате авиаударов по поселению Бариш погибли три человека, еще несколько получили ранения. От удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Дейр Антар погиб еще один человек. Данные о разрушениях и пострадавших продолжают уточняться.
Ранее в четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии страны подготовиться к возможному расширению военной операции на территории Ливана.
До этого, в ночь на четверг израильский беспилотник нанес удар по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте, в результате чего были убиты восемь человек и ранен еще 31.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала марта израильские удары по республике унесли жизни почти 300 человек.