ЦАХАЛ заявил об убийстве пятерых офицеров КСИР в Ливане
Армия Израиля заявила об убийстве пяти командиров ливанского корпуса сил «Кудс»
В результате точечного удара по Бейруту были ликвидированы пятеро высокопоставленных командиров ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР, заявила Армия обороны Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила об операции против верхушки ливанского корпуса сил «Кудс», передает РИА «Новости». Атака была произведена по объектам в Бейруте.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе точного удара в Бейруте ликвидировала пятерых высокопоставленных командиров ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР», – говорится в официальном заявлении военных.
Ранее движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал наносить массированные удары по населенным пунктам Ливана, включая столицу.
На фоне эскалации конфликта сотни тысяч местных жителей вынуждены покидать свои дома. Люди ищут укрытия в более безопасных районах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала командные центры и склады вооружения «Хезболлы» в Бейруте.
Более 454 тыс. жителей Ливана покинули свои дома из-за продолжающихся бомбардировок.