Трамп заявил, что скачок цен на нефть – это «мизерная цена» за безопасность

Tекст: Катерина Туманова

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), три крупнейших производителя нефти ОПЕК, сократили добычу нефти из-за нехватки места для ее хранения. После этого открытие бирж отметилось ростом стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

«Американская нефть марки WTI подорожала примерно на 35% на прошлой неделе, показав самый большой рост в истории фьючерсных торгов с 1983 года», – сообщил CNBC.

Однако все это не заставило Дональда Трампа унывать или беспокоиться. В соцсети Truth Social он разместил пост-напоминание, ради чего происходят все эти события на рынке.

«Краткосрочный скачок цен на нефть, которые тут же снизятся после устранения ядерной угрозы Ирана, – это мизерная цена за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!» – написал глава Белого дома.

Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.



