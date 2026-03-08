  • Новость часаИзбран новый верховный лидер Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    0 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    8 марта 2026, 12:35 • Общество

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    Лейтенант медслужбы рассказала о работе в реанимации на фронте и желаниях современных россиянок

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев».

    Ираида Демина прошла путь от добровольца до лейтенанта медицинской службы. На фронте она организовала бесперебойную работу реанимации – за ее медалью «За спасение погибавших» стоят тысячи спасенных жизней. Сегодня она участник второго потока кадровой программы для участников СВО «Время героев».

    В интервью газете ВЗГЛЯД Демина рассказала о роли женщин в современной России, их образе на фронте и в мирной жизни, о своем боевом пути и о том, чего ждут современные российские женщины.

    ВЗГЛЯД: Ираида Алексеевна, вы своим примером показали, что защита Родины и спасение жизней – дело не только мужское. Если обратиться к истории, какую роль женщины играли в судьбе России? И чего хотят современные российские женщины?

    Ираида Демина: Когда мы говорим о роли женщины в современной России, важно помнить: это не новая тема для нашей истории. Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Вспомним княгиню Ольгу, ведь именно она положила начало каменному градостроительству на Руси и первой из правителей Киевской Руси приняла Крещение, задав духовный вектор целой эпохе. В истории нашей страны немало женщин, чьи решения, талант и смелость определяли ход событий – в политике, культуре, дипломатии, просвещении.

    В годы Великой Отечественной войны советские девушки и женщины внесли колоссальный вклад в Победу. Они были снайперами, летчицами, связистками, работали в госпиталях врачами и сестрами милосердия, трудились в тылу, заменяя мужчин у станков. Их подвиг – это не отдельная страница, а фундамент нашей общей памяти.

    Если говорить о том, чего хотят современные женщины, позволю предположить, что прежде всего уважения, возможности реализовываться, баланса между семьей и профессией, поддержки государства и общества. И конечно, мира, потому что именно женщина чаще всего острее чувствует цену жизни.

    Роль женщины в России – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена. И, пожалуй, именно это качество делает вклад женщин в судьбу страны по-настоящему бесценным.

    ВЗГЛЯД: Как вы после работы в детской больнице оказались на фронте?

    Ираида Демина. Фото: пресс-служба программы

    Ираида Демина. Фото: пресс-служба программы "Время героев"

    И. Д.: С самого начала специальной военной операции я приняла решение, что хочу посвятить всю дальнейшую жизнь служению Отечеству и его защите. К тому моменту я окончила с отличием Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», ординатуру в университете им. Н.И. Пирогова по специальности «анестезиология-реаниматология» и работала в детской скоропомощной больнице по профессии.

    С началом СВО я начала готовиться к службе в армии: стала практиковаться дополнительно во взрослых скоропомощных больницах, набирая необходимый опыт, готовилась физически, ходила на секцию по армейскому рукопашному бою, стала общаться с военными коллегами и военными священниками для того, чтобы встать на путь служения осознанно и подковано во всех областях.

    Я приняла решение встать на учет в военкомате Брянской области, у себя на родине. Речь шла о том, что мне нужно получить звание лейтенанта медицинской службы приказом министра обороны, прежде чем меня распределят на должность врача по профессии. Путь был очень долгим, распределили меня только более чем через год, и я уехала служить в медицинскую роту штурмового мотострелкового полка. Спустя время меня направили в командировку в госпиталь в Белгород, где я служила в составе медицинского отряда специального назначения в отделении анестезиологии и реанимации.

    ВЗГЛЯД: Что привело вас в программу «Время героев»?

    И. Д.: Решение участвовать в программе «Время героев» было осознанным. Я рассматриваю служение Отечеству не только в военном или медицинском измерении, но и в государственном.

    Мне важно развиваться как управленцу в сфере здравоохранения, чтобы системно улучшать организацию медицинской помощи, в частности меня интересуют особо опасные и специальные области медицины, которыми занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Также мне важно параллельно с медициной развиваться как управленец в сфере защиты духовно-нравственных, исторических и идеологических ценностей России.

    ВЗГЛЯД: Вы прошли путь от добровольца до лейтенанта медслужбы. Что значит для вас офицерское звание сегодня? 

    И. Д.: На самом деле я пришла в армию уже в звании лейтенанта медицинской службы. После добровольного обращения в военкомат я некоторое время ожидала решения. Затем приказом министра обороны мне было присвоено офицерское звание. После этого я заключила контракт. Я всегда мечтала стать офицером и врачом-анестезиологом-реаниматологом. Для меня это не было случайным выбором – это была осознанная цель. И сегодня я могу сказать: моя мечта сбылась.

    ВЗГЛЯД: Насколько сложно было адаптироваться к работе реанимации в полевых условиях?

    И. Д.: Если в мирной жизни слово «реанимация» ассоциируется с тишиной операционной или четко выстроенной работой под звуки аппаратуры, то в прифронтовых условиях все иначе. Это высокая концентрация, скорость принятия решений и постоянная готовность к неожиданностям. Иногда счет действительно идет на минуты.

    В первые дни самым сложным было не столько профессиональное, сколько эмоциональное напряжение. Ты понимаешь масштаб ответственности перед каждым конкретным человеком, перед его семьей, перед страной.

    Но врач не имеет права позволить эмоциям управлять действиями. Очень быстро включается профессиональный алгоритм: оценка состояния, решение, действие. Со временем многое становится рабочей ситуацией. Ты учишься действовать быстро, спокойно, без лишних слов. Привыкаешь к интенсивности, к постоянному движению, к тому, что отдых может быть коротким. К одному невозможно привыкнуть: к ценности человеческой жизни. И, пожалуй, именно это ощущение остается самым сильным и самым важным в моей работе.

    ВЗГЛЯД: Насколько сложно женщинам доказывать свою профессиональную компетенцию в коллективах, где больше мужчин, в том числе в программе «Время героев»?

    И. Д.: В программе «Время героев» девушек действительно меньше, чем мужчин. Но я бы не сказала, что мне приходилось что-то «доказывать». Когда рядом сильные, профессиональные, порядочные мужчины, которые относятся к тебе с уважением, атмосфера меняется,

    ты не чувствуешь конкуренции по гендерному признаку, ты чувствуешь плечо.

    Наоборот, благодаря их поддержке, вниманию и настоящему товариществу мы, девушки, становимся только сильнее. Это не про борьбу, это про единство. Про ощущение, что ты часть одной большой команды, одной большой семьи, где ценят компетентность, ответственность и готовность работать на общий результат.

    ВЗГЛЯД: Традиционно «женские» качества – мягкость и забота – помогают на военной службе? И есть ли у них своя роль там, где ценятся, казалось бы, совсем другие свойства характера?

    И. Д.: Я хочу ответить словами святого военного врача Луки Войно-Ясенецкого: «Гордитесь званием женщины, гордитесь тем, что родились не мужчинами, а женщинами, ибо Господь дал вам сердце гораздо лучшее, чем сердце мужское, сердце восприимчивое ко всему святому, сердце мягкое, как воск, чувствующее правду Христову. Не умом холодным живете вы, как мужчины, живете вы чувством сердца, ибо сердце человеческое, наряду с умом, есть орган познания. И познание сердцем выше, чем познание умом».

    Война – священное дело для тех, кто принимает ее по долгу, в защиту правды, веры, Отечества. Я глубоко убеждена в целях и смыслах своего служения. Отечество земное с Православной церковью для меня преддверие Отечества Небесного.

    ВЗГЛЯД: И все же в жестких военных условиях есть ли место маленьким женским ритуалам? Что помогает вам чувствовать себя собой?

    И. Д.: Конечно, там, где нет привычного комфорта и зеркал, особенно остро понимаешь, что женственность – это точно не про внешнее. Это про внутреннее ощущение себя.

    Чувствовать себя женщиной «за ленточкой» мне помогала не капелька духов, хотя и такие вещи, безусловно, могут поддерживать. Для меня главным источником силы была поддержка, защита и забота моего мужа. Мы познакомились и поженились в полку. И даже в самых сложных условиях рядом было ощущение плеча, любви, верности.

    Именно чувство, что тебя ждут, что ты не одна, что рядом человек, который разделяет с тобой и службу, и судьбу, помогало сохранять внутреннюю мягкость, достоинство и оставаться собой.

    ВЗГЛЯД: Что изменилось в вас с того момента, как вы впервые надели военную форму?

    И. Д.: Прежде всего внутренняя ответственность. Она стала еще острее. Форма – это не просто атрибут, это понимание, что от твоих решений зависит жизнь человека и жизнь страны. Ты начинаешь острее чувствовать цену времени, цену ошибки, цену профессионализма.

    Но при этом во мне укрепилось и другое – это благодарность. Благодарность за путь, за людей рядом, за возможность служить и быть полезной. Я действительно счастлива, потому что занимаюсь делом, которому посвящаю себя сердцем.

    Главное
    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Террористы в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации