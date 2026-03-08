«Женщины всегда были внутренним стержнем России»

Лейтенант медслужбы рассказала о работе в реанимации на фронте и желаниях современных россиянок

Ираида Демина прошла путь от добровольца до лейтенанта медицинской службы. На фронте она организовала бесперебойную работу реанимации – за ее медалью «За спасение погибавших» стоят тысячи спасенных жизней. Сегодня она участник второго потока кадровой программы для участников СВО «Время героев».

В интервью газете ВЗГЛЯД Демина рассказала о роли женщин в современной России, их образе на фронте и в мирной жизни, о своем боевом пути и о том, чего ждут современные российские женщины.

ВЗГЛЯД: Ираида Алексеевна, вы своим примером показали, что защита Родины и спасение жизней – дело не только мужское. Если обратиться к истории, какую роль женщины играли в судьбе России? И чего хотят современные российские женщины?

Ираида Демина: Когда мы говорим о роли женщины в современной России, важно помнить: это не новая тема для нашей истории. Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Вспомним княгиню Ольгу, ведь именно она положила начало каменному градостроительству на Руси и первой из правителей Киевской Руси приняла Крещение, задав духовный вектор целой эпохе. В истории нашей страны немало женщин, чьи решения, талант и смелость определяли ход событий – в политике, культуре, дипломатии, просвещении.

В годы Великой Отечественной войны советские девушки и женщины внесли колоссальный вклад в Победу. Они были снайперами, летчицами, связистками, работали в госпиталях врачами и сестрами милосердия, трудились в тылу, заменяя мужчин у станков. Их подвиг – это не отдельная страница, а фундамент нашей общей памяти.

Если говорить о том, чего хотят современные женщины, позволю предположить, что прежде всего уважения, возможности реализовываться, баланса между семьей и профессией, поддержки государства и общества. И конечно, мира, потому что именно женщина чаще всего острее чувствует цену жизни.

Роль женщины в России – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена. И, пожалуй, именно это качество делает вклад женщин в судьбу страны по-настоящему бесценным.

ВЗГЛЯД: Как вы после работы в детской больнице оказались на фронте?

И. Д.: С самого начала специальной военной операции я приняла решение, что хочу посвятить всю дальнейшую жизнь служению Отечеству и его защите. К тому моменту я окончила с отличием Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», ординатуру в университете им. Н.И. Пирогова по специальности «анестезиология-реаниматология» и работала в детской скоропомощной больнице по профессии.

С началом СВО я начала готовиться к службе в армии: стала практиковаться дополнительно во взрослых скоропомощных больницах, набирая необходимый опыт, готовилась физически, ходила на секцию по армейскому рукопашному бою, стала общаться с военными коллегами и военными священниками для того, чтобы встать на путь служения осознанно и подковано во всех областях.

Я приняла решение встать на учет в военкомате Брянской области, у себя на родине. Речь шла о том, что мне нужно получить звание лейтенанта медицинской службы приказом министра обороны, прежде чем меня распределят на должность врача по профессии. Путь был очень долгим, распределили меня только более чем через год, и я уехала служить в медицинскую роту штурмового мотострелкового полка. Спустя время меня направили в командировку в госпиталь в Белгород, где я служила в составе медицинского отряда специального назначения в отделении анестезиологии и реанимации.

ВЗГЛЯД: Что привело вас в программу «Время героев»?

И. Д.: Решение участвовать в программе «Время героев» было осознанным. Я рассматриваю служение Отечеству не только в военном или медицинском измерении, но и в государственном.

Мне важно развиваться как управленцу в сфере здравоохранения, чтобы системно улучшать организацию медицинской помощи, в частности меня интересуют особо опасные и специальные области медицины, которыми занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Также мне важно параллельно с медициной развиваться как управленец в сфере защиты духовно-нравственных, исторических и идеологических ценностей России.

ВЗГЛЯД: Вы прошли путь от добровольца до лейтенанта медслужбы. Что значит для вас офицерское звание сегодня?

И. Д.: На самом деле я пришла в армию уже в звании лейтенанта медицинской службы. После добровольного обращения в военкомат я некоторое время ожидала решения. Затем приказом министра обороны мне было присвоено офицерское звание. После этого я заключила контракт. Я всегда мечтала стать офицером и врачом-анестезиологом-реаниматологом. Для меня это не было случайным выбором – это была осознанная цель. И сегодня я могу сказать: моя мечта сбылась.

ВЗГЛЯД: Насколько сложно было адаптироваться к работе реанимации в полевых условиях?

И. Д.: Если в мирной жизни слово «реанимация» ассоциируется с тишиной операционной или четко выстроенной работой под звуки аппаратуры, то в прифронтовых условиях все иначе. Это высокая концентрация, скорость принятия решений и постоянная готовность к неожиданностям. Иногда счет действительно идет на минуты.

В первые дни самым сложным было не столько профессиональное, сколько эмоциональное напряжение. Ты понимаешь масштаб ответственности перед каждым конкретным человеком, перед его семьей, перед страной.

Но врач не имеет права позволить эмоциям управлять действиями. Очень быстро включается профессиональный алгоритм: оценка состояния, решение, действие. Со временем многое становится рабочей ситуацией. Ты учишься действовать быстро, спокойно, без лишних слов. Привыкаешь к интенсивности, к постоянному движению, к тому, что отдых может быть коротким. К одному невозможно привыкнуть: к ценности человеческой жизни. И, пожалуй, именно это ощущение остается самым сильным и самым важным в моей работе.

ВЗГЛЯД: Насколько сложно женщинам доказывать свою профессиональную компетенцию в коллективах, где больше мужчин, в том числе в программе «Время героев»?

И. Д.: В программе «Время героев» девушек действительно меньше, чем мужчин. Но я бы не сказала, что мне приходилось что-то «доказывать». Когда рядом сильные, профессиональные, порядочные мужчины, которые относятся к тебе с уважением, атмосфера меняется,

ты не чувствуешь конкуренции по гендерному признаку, ты чувствуешь плечо.

Наоборот, благодаря их поддержке, вниманию и настоящему товариществу мы, девушки, становимся только сильнее. Это не про борьбу, это про единство. Про ощущение, что ты часть одной большой команды, одной большой семьи, где ценят компетентность, ответственность и готовность работать на общий результат.

ВЗГЛЯД: Традиционно «женские» качества – мягкость и забота – помогают на военной службе? И есть ли у них своя роль там, где ценятся, казалось бы, совсем другие свойства характера?

И. Д.: Я хочу ответить словами святого военного врача Луки Войно-Ясенецкого: «Гордитесь званием женщины, гордитесь тем, что родились не мужчинами, а женщинами, ибо Господь дал вам сердце гораздо лучшее, чем сердце мужское, сердце восприимчивое ко всему святому, сердце мягкое, как воск, чувствующее правду Христову. Не умом холодным живете вы, как мужчины, живете вы чувством сердца, ибо сердце человеческое, наряду с умом, есть орган познания. И познание сердцем выше, чем познание умом».

Война – священное дело для тех, кто принимает ее по долгу, в защиту правды, веры, Отечества. Я глубоко убеждена в целях и смыслах своего служения. Отечество земное с Православной церковью для меня преддверие Отечества Небесного.

ВЗГЛЯД: И все же в жестких военных условиях есть ли место маленьким женским ритуалам? Что помогает вам чувствовать себя собой?

И. Д.: Конечно, там, где нет привычного комфорта и зеркал, особенно остро понимаешь, что женственность – это точно не про внешнее. Это про внутреннее ощущение себя.

Чувствовать себя женщиной «за ленточкой» мне помогала не капелька духов, хотя и такие вещи, безусловно, могут поддерживать. Для меня главным источником силы была поддержка, защита и забота моего мужа. Мы познакомились и поженились в полку. И даже в самых сложных условиях рядом было ощущение плеча, любви, верности.

Именно чувство, что тебя ждут, что ты не одна, что рядом человек, который разделяет с тобой и службу, и судьбу, помогало сохранять внутреннюю мягкость, достоинство и оставаться собой.

ВЗГЛЯД: Что изменилось в вас с того момента, как вы впервые надели военную форму?

И. Д.: Прежде всего внутренняя ответственность. Она стала еще острее. Форма – это не просто атрибут, это понимание, что от твоих решений зависит жизнь человека и жизнь страны. Ты начинаешь острее чувствовать цену времени, цену ошибки, цену профессионализма.

Но при этом во мне укрепилось и другое – это благодарность. Благодарность за путь, за людей рядом, за возможность служить и быть полезной. Я действительно счастлива, потому что занимаюсь делом, которому посвящаю себя сердцем.