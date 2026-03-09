Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

Tекст: Катерина Туманова

«Совет Безопасности <...> призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – цитирует выдержку из документа РИА «Новости».

Проект резолюции также содержит настоятельный призыв к возвращению сторон к переговорам без задержек и максимальному использованию политических и дипломатических мер для урегулирования ситуации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса. Он предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

Генсек ООН так же заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.