Командование ВС США объявило о седьмом погибшем в иранской кампании солдате

Командование ВС США заявило о седьмом погибшем в иранской кампании солдате

Tекст: Катерина Туманова

«Вчера вечером американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий получил серьёзные ранения на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта», – сообщило Центральное командование ВС США в соцсети Х.

Там уточнили, что в рядах ВС США погибший в бою во время операции «Эпическая ярость» стал седьмым.

«Личность погибшего военнослужащего будет не разглашена в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников», – добавили в ведомстве.

