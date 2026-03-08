Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Командование ВС США объявило о седьмом погибшем в иранской кампании солдате
Командование ВС США заявило о седьмом погибшем в иранской кампании солдате
Центральное командование ВС США сообщило о гибели седьмого военнослужащего, который участвовал в иранской кампании, он погиб от ранений, полученных в ходе первых атак на Иран.
«Вчера вечером американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий получил серьёзные ранения на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта», – сообщило Центральное командование ВС США в соцсети Х.
Там уточнили, что в рядах ВС США погибший в бою во время операции «Эпическая ярость» стал седьмым.
«Личность погибшего военнослужащего будет не разглашена в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников», – добавили в ведомстве.
