В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
КСИР объявил о 27-м этапе операции против Израиля и США
Элитные иранские подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приступили к 27-му этапу масштабных действий, применив для атак комбинированные удары ракетами и беспилотниками.
Корпус стражей исламской революции проинформировал о проведении 27-го этапа операции «Правдивое обещание – 4», направленной против израильских сил и американского контингента. Заявление военных распространило государственное телевидение Ирана, передает ТАСС.
Согласно поступившим данным, вооруженные силы исламской республики задействовали широкий арсенал средств поражения. При нанесении ударов по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке использовались не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли массированный удар баллистическим и гиперзвуковым вооружением в рамках 25-го этапа операции.
Тегеран атаковал штаб американских военных в районе международного аэропорта в Абу-Даби.