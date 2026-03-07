Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Израиль заявил об ударе по подземному ракетному бункеру Ирана
Армия Израиля атаковала подземное хранилище баллистических ракет в Иране
По подземному объекту в Иране нанесен ракетный удар; в его бункерах, как узаявляет Армия Израиля, хранились баллистические ракеты и размещались командные центры.
Армия обороны Израиля утверждает, что поразила иранский подземный объект, где якобы хранились баллистические ракеты, передает РИА «Новости».
«В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая:… подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет», – говорится в заявлении.
По заявлению израильской стороны, в момент атаки на территории комплекса находились сотни иранских военных. Сообщается, что инфраструктура объекта включает военные бункеры и командные центры.
Ранее израильская авиация заявила, что поразила подземный комплекс хранения иранских баллистических ракет.
ЦАХАЛ атаковал объект по производству ракет «Гадр» в Исфахане.
США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана в конце февраля.