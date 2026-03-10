Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.0 комментариев
Мирошник: Железнодорожник погиб при атаке ВСУ на поезда в Крыму
Украинские боевики нанесли удары по железнодорожным составам в Крыму и Самарской области, убив помощника машиниста, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Украинские военные на минувшей неделе совершили серию нападений на железнодорожный транспорт в тыловых районах, пояснил Мирошник ТАСС.
Зафиксировано не менее трех атак на гражданские железнодорожные составы, в Крыму при ударе дрона по товарному поезду погиб помощник машиниста, ранение получил сам машинист.
Дипломат уточнил, что нападению подвергся также пассажирский поезд, следовавший из Симферополя в Адлер, где повреждения получил локомотив. Кроме того, в Самарской области в результате удара беспилотника пострадал машинист маневрового состава.
Мирошник добавил, что целями противника становились и сотрудники экстренных служб. В Севастополе при ликвидации последствий обстрелов ранения получили семь спасателей МЧС, а медицинские учреждения и транспорт подверглись атакам не менее семи раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали города Новый Оскол и Короча в Белгородской области. Ранее при ударах дронов в этом регионе получили ранения два мирных жителя.