Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
В Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека
В Шебекинском округе Белгородской области женщина получила осколочные ранения при детонации беспилотника, также ранен еще один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Атака произошла на участке автодороги Шебекино – Белгород, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Женщина получила осколочные ранения грудной клетки, ног и травму глаза, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Также пострадал еще один человек, он в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.
На месте атаки повреждены два автомобиля.
Ранее в воскресенье Гладков сообщал, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека. В субботу в регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин.