Израиль начал перехват запущенных со стороны Ирана ракет
Системы ПВО Израиля сработали после фиксации иранского ракетного пуска
Силы противовоздушной обороны еврейского государства приступили к отражению воздушной угрозы после обнаружения снарядов, летящих с иранской территории.
Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила факт атаки, отметив работу защитных комплексов по устранению опасности, передает РИА «Новости».
«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над устранением угрозы», – говорится в официальном сообщении.
Обострение ситуации произошло после того, как 28 февраля американские и израильские военные нанесли удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступали сведения о серьезных разрушениях инфраструктуры и гибели мирных жителей в исламской республике.
Тегеран осуществляет ответные атаки по израильской земле и военным базам США на Ближнем Востоке. Из-за активных действий ракет и беспилотников соседние арабские страны вынуждены полностью или частично закрывать свое воздушное пространство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские системы противовоздушной обороны также начали перехват иранских снарядов.