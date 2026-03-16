    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию
    Трамп пригрозил странам НАТО за отказ помочь в Ормузском проливе
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Британия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив
    МИД указал Украине на неприкосновенность дипломатической недвижимости
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть «Дружбе»
    Граждане Казахстана высказались за изменение конституции
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    21 комментарий
    16 марта 2026, 09:25 • Новости дня

    Дмитриев задал вопрос Трампу о «плохой судьбе» НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после заявления президента США Дональда Трампа о «плохой судьбе» НАТО спросил, насколько негативным может стать будущее альянса.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к американскому лидеру после его прогноза относительно перспектив альянса, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что военный блок ждет незавидная участь без помощи Вашингтону в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Российский чиновник решил уточнить масштаб грядущих проблем организации в своем аккаунте соцсети.

    «Насколько очень плохим является будущее НАТО?» – написал Дмитриев, комментируя слова главы Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил альянсу негативными последствиями в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения в устойчивости альянса из-за требований Дональда Трампа повысить военные расходы стран-участниц до 5% от ВВП.

    Агентство Bloomberg допустило вероятность краха военного блока из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    14 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа

    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения в устойчивости НАТО на фоне требований Дональда Трампа повысить военные расходы стран-участниц до 5% от ВВП.

    Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBC заявил, что не исключает вероятности краха альянса в текущий президентский срок Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Столтенберг также выразил сомнения в том, что НАТО окажется еще глубже втянуто в противостояние США и Израиля с Ираном. Тем не менее он подчеркнул, что возможная эскалация этого конфликта может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.

    Ранее Дональд Трамп критиковал европейских партнеров по НАТО за недостаточный вклад в оборонные расходы и настаивал на том, чтобы все участники альянса увеличили свои военные бюджеты до 5% от ВВП. По мнению Столтенберга, подобная риторика усиливает напряженность внутри блока и ставит под вопрос дальнейшее единство альянса.

    Столтенберг усомнился в перспективах долгого пребывания США в составе организации.

    Агентство Bloomberg допустило вероятность краха военного блока из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа.

    Экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил о риске прекращения существования объединения в его нынешнем виде.

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    15 марта 2026, 11:56 • Новости дня
    Трамп призвал страны мира отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Как пишет The New York Times, по его словам, «многие страны» готовы принять участие в миссии, чтобы пролив оставался «открытым и безопасным», при этом Трамп назвал Британию, Китай, Францию, Японию и Южную Корею как возможных участников, но не уточнил деталей.

    Трамп заявил, что Иран сможет угрожать судам в проливе с помощью дешевых дронов и мин, «несмотря на то, насколько они были бы побеждены». Он также предупредил, что может изменить решение не атаковать главный нефтяной терминал Ирана на острове Харк, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

    Пентагон подтвердил гибель шести американских военных при крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака, который поддерживал операции против Ирана. Погибшие были идентифицированы как служащие 6-го и 121-го крыльев воздушной дозаправки ВВС США. Расследование причин катастрофы продолжается.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости
    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    13 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

    Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    14 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Греция связала удар по танкеру с ослаблением санкций на нефть из России

    Министр Греции связал атаку на танкер с ослаблением санкций на нефть из РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр судоходства Греции допустил, что атака на танкер у Новороссийска может быть связана с частичным разрешением США на транспортировку российской нефти.

    Удар по греческому танкеру Maran Homer в Черном море может быть связан с недавним частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Министр отметил, что рассматривает случившееся как часть давления со стороны стран региона, однако воздержался от прямых обвинений Киева в атаке дроном на судно, находившееся недалеко от Новороссийска.

    Греческое издание slpress.gr указывает, что за ударом, вероятно, стоит Украина, реагируя таким образом на решение США частично снять ограничения на транспортировку российской нефти. По данным портала, украинская сторона уже неоднократно совершала подобные нападения на танкеры в Черном море.

    «Предполагается, что удар по танкеру был частью давления, которое оказывают на нас страны региона, и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца», – заявил Кикилиас в эфире телеканала ERT-news.

    Министр подчеркнул, что Афины намерены решительно протестовать против подобных атак, предпринимая шаги не только на национальном уровне, но и в рамках Европейского совета. Он добавил, что греческие моряки должны оставаться вне политических конфликтов и не вовлекаться в военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Ранее танкер Matilda подал сигнал бедствия после удара ВСУ.

    В Кремле считают, что действия США по смягчению санкций против российской нефти связаны с желанием повлиять на мировой энергетический рынок.


    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    13 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Глава Евросовета выразил тревогу из-за решения США по российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Он отметил, что подобные действия Соединенных Штатов могут повлиять на безопасность Европы, передает РИА «Новости».

    «Одностороннее решение США снять санкции с российского экспорта нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает европейскую безопасность», – написал Кошта в соцсетях.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть. Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей.

    13 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    Канада решила расширить военное присутствие в Арктике после угроз Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канада объявила о масштабном расширении военного присутствия в Арктике на фоне угроз президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, премьер-министр Канады Марк Карни представил план, предусматривающий строительство трёх новых военных баз в северных территориях, включая одну в Йеллоунайфе, а также модернизацию инфраструктуры и аэропортов в регионе.

    По его словам, расходы на основные объекты составят 32 млрд канадских долларов (около 23,5 млрд долларов), ещё 2,67 млрд канадских долларов выделят на строительство двух «оперативных опорных узлов» для размещения техники и персонала.

    «С этим планом мы берём будущее под свой контроль. Мы больше не будем полагаться на других в вопросах защиты Арктики или поддержки нашей экономики. Мы полностью берём ответственность за защиту нашего суверенитета», – заявил Карни, выступая перед военными в ангаре аэропорта Йеллоунайфа.

    Власти также планируют потратить 294 млн долларов на модернизацию двух арктических аэропортов, чтобы принимать более крупные гражданские и военные самолёты. Новые базы позволят поддерживать в регионе постоянное присутствие значительного числа военных и авиации, а не ограничиваться лишь учениями, отмечает неназванный представитель правительства. Некоторые проекты уже стартовали, и объявлены тендеры на остальные.

    По словам профессора Университета Британской Колумбии Майкла Байерса, главным мотивом инвестиций является демонстрация Вашингтону готовности Канады самостоятельно обеспечивать безопасность своего севера. Эксперт добавил, что в обычных условиях размещение даже нескольких сотен военных на севере страны не имело бы смысла из-за сурового климата и малонаселённости, а более эффективным вариантом была бы мобильная группа быстрого реагирования.

    Проект рассчитан минимум на десять лет и финансируется в рамках программы модернизации североамериканской системы противовоздушной обороны NORAD, общий бюджет которой составляет 87 млрд канадских долларов. Помимо этого, Канада уже заказала в Австралии радиолокационную систему для мониторинга арктического воздушного пространства за 6,5 млрд канадских долларов, а также участвует в международном строительстве ледоколов.

    Новые военные траты связаны с желанием Канады достичь рекомендованного НАТО уровня расходов в 2% от ВВП. Современный интерес к арктическим территориям связан не только с безопасностью, но и с возможностями для судоходства и добычи ценных минералов из-за потепления и открывающегося Северо-Западного прохода.

    В ближайшее время Карни примет участие в учениях НАТО на севере Норвегии, где соберутся 25 тыс. военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Также премьер примет участие во встрече глав правительств северных государств – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

    5 марта российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, укрепление военного присутствия НАТО в Арктике посол РФ в Норвегии назвал серьезной угрозой стабильности и безопасности в регионе.

    Главное
    Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива
    Япония отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Опубликовано видео падения кассетной бомбы рядом с людьми в Тель-Авиве
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию

    В Финляндии массово закрываются полицейские участки, а население уезжает из восточных регионов страны. А все потому, что финская граница остается закрытой для российских туристов и целые регионы несут колоссальные убытки. Но есть и те, кто в итоге выиграл от происходящего – в России, а не в Финляндии. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

