Стрелявшему на ужине в Белом доме предъявлено обвинение в покушении

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемому в субботней стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в понедельник предъявлены обвинения в покушении на президента Трампа, а также два обвинения, связанные с огнестрельным оружием, передает Axios.

Прокуроры отметили, что по мере расследования могут быть добавлены новые пункты. За попытку убийства президента может грозить пожизненное заключение.

31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии не признал вину во время предъявления обвинений в федеральном суде Вашингтона. Ожидается, что в четверг он снова предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о его дальнейшем содержании под стражей.

Аллен, по версии следствия, произвел несколько выстрелов на ежегодном ужине в субботу, ранив агента Секретной службы возле периметра безопасности. Прокурор США Джанин Пирро сообщила, что у него при себе было помповое ружье 12-го калибра, полуавтоматический пистолет 38-го калибра и не менее трех ножей.

Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш заявил в воскресенье, что мотив нападения пока не подтвержден, но Аллен, скорее всего, целился в президента и других высокопоставленных чиновников администрации. Бланш добавил, что сначала стрелок общался с властями, но затем перестал сотрудничать со следствием.

Федеральный чиновник сообщил CBS News, что записи Аллена указывают на его антитрамповские взгляды, и он неоднократно говорил родственнику: «У меня есть план сделать «что-то», чтобы исправить проблемы сегодняшнего мира».

Стрельба стала третьей попыткой убить Трампа менее чем за три года. Ранее покушения происходили на митинге в Пенсильвании и на поле для гольфа во Флориде. Согласно новому опросу YouGov, только 27% американцев полностью уверены в способности Секретной службы защитить президентов, 31% уверены отчасти, а 11% не уверены совсем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал стрельбу в Вашингтоне попыткой покушения на президента США. Перед нападением Кол Аллен оставил своей семье записку с извинениями. В социальных сетях мужчина критиковал американскую администрацию за отказ от предоставления помощи Украине.