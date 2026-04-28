Стрелявшему на ужине в Белом доме предъявлено обвинение в покушении
Мужчине, открывшему стрельбу на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, официально предъявили обвинения в попытке убить президента США.
Подозреваемому в субботней стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в понедельник предъявлены обвинения в покушении на президента Трампа, а также два обвинения, связанные с огнестрельным оружием, передает Axios.
Прокуроры отметили, что по мере расследования могут быть добавлены новые пункты. За попытку убийства президента может грозить пожизненное заключение.
31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии не признал вину во время предъявления обвинений в федеральном суде Вашингтона. Ожидается, что в четверг он снова предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о его дальнейшем содержании под стражей.
Аллен, по версии следствия, произвел несколько выстрелов на ежегодном ужине в субботу, ранив агента Секретной службы возле периметра безопасности. Прокурор США Джанин Пирро сообщила, что у него при себе было помповое ружье 12-го калибра, полуавтоматический пистолет 38-го калибра и не менее трех ножей.
Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш заявил в воскресенье, что мотив нападения пока не подтвержден, но Аллен, скорее всего, целился в президента и других высокопоставленных чиновников администрации. Бланш добавил, что сначала стрелок общался с властями, но затем перестал сотрудничать со следствием.
Федеральный чиновник сообщил CBS News, что записи Аллена указывают на его антитрамповские взгляды, и он неоднократно говорил родственнику: «У меня есть план сделать «что-то», чтобы исправить проблемы сегодняшнего мира».
Стрельба стала третьей попыткой убить Трампа менее чем за три года. Ранее покушения происходили на митинге в Пенсильвании и на поле для гольфа во Флориде. Согласно новому опросу YouGov, только 27% американцев полностью уверены в способности Секретной службы защитить президентов, 31% уверены отчасти, а 11% не уверены совсем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал стрельбу в Вашингтоне попыткой покушения на президента США. Перед нападением Кол Аллен оставил своей семье записку с извинениями. В социальных сетях мужчина критиковал американскую администрацию за отказ от предоставления помощи Украине.