ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива
Продолжающиеся перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив увеличивают угрозы для глобальной продовольственной безопасности и мировой торговли, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Эксперты ЮНКТАД отмечают, что конфликт в районе Ормузского пролива приводит к сбоям в поставках энергоресурсов и удобрений, что оказывает ощутимое влияние на цены и создает растущие риски для продовольственных систем, торговли и уязвимых экономик, передает ТАСС.
Рост затрат на энергоресурсы, удобрения и транспорт, по мнению специалистов, усиливает угрозы для производства, поставок и стоимости продуктов питания. Особо подчеркивается, что использование удобрений критически важно для мирового сельского хозяйства, а крупнейшие страны-экспортеры, такие как Бразилия и Индия, зависят от их импорта.
Во многих развивающихся странах доступ к удобрениями также имеет ключевое значение для производства базовых продуктов питания. Кроме того, эксперты ЮНКТАД констатировали значительную зависимость ряда государств, в частности Судана, Танзании и Сомали, от поставок удобрений из стран Персидского залива.
Ранее комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.
Генсек ООН Антониу Гутерриш распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу для обеспечения гуманитарных нужд и торговли удобрениями.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предупредил о риске продовольственного и сельскохозяйственного кризиса из-за возможных перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.
Агентство AP сообщило о войне с Ираном и перекрытии Ормузского пролива, уже нарушивших до 30% мирового экспорта удобрений и повысивших издержки фермеров.