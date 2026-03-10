AP: Война с Ираном стала ударом для мировой экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет AP, война с Ираном нанесла значительный ущерб мировой экономике, спровоцировав резкий рост цен на энергоносители и удобрения. После ударов США и Израиля по Ирану, приведших к гибели аятоллы Али Хаменеи, Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Экономист Морис Обстфельд заявил: «Теперь мы оказались в том самом кошмарном сценарии». За несколько дней баррель нефти подорожал почти до 120 долларов, а затем снизился до 90 долларов, что вызвало рост цен на бензин, особенно в Азии и Европе.

Глава МВФ Кристалина Георгиева оценила, что рост цен на нефть на 10% может увеличить мировую инфляцию на 0,4 процентных пункта и сократить глобальный ВВП на 0,2%. Экономист Саймон Джонсон подчеркнул, что через Ормуз проходит 20 млн баррелей нефти в день и нет мощностей, чтобы компенсировать этот объем.

Поставки удобрений также нарушены: до 30% мирового экспорта урея, аммиака, фосфатов и серы традиционно идут через Ормуз. Это уже повысило издержки фермеров и, вероятно, приведет к росту цен на продовольствие, особенно в бедных странах. Обстфельд отметил: «Эффекты будут особенно разрушительными для стран с низким доходом».

Экономисты считают, что экономика США – теперь чистый экспортер энергоресурсов – получит общий выигрыш, однако домохозяйства уже ощущают дополнительные расходы на топливо. По оценке Национальной федерации розничной торговли, годовые расходы американских семей на бензин подскочили до 2 500 долларов.

Центральные банки мира оказались перед дилеммой: повышать ставки для борьбы с инфляцией или снижать их ради поддержки экономики. По словам Джонсона, кризис «массово усилит дебаты внутри ФРС» и сделает снижение ставок в США менее вероятным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры нескольких европейских стран обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии перед саммитом Евросоюза.

Советники президента США Дональда Трампа призвали его как можно скорее найти выход из войны в Иране, опасаясь политических последствий ситуации с нефтью.

Представитель иранского КСИР генерал Али Мохаммад Наини заявил о намерении не допустить экспорт нефти из региона в США и в союзные им страны.