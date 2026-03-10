Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
В Кремле объяснили отключения связи требованиями безопасности
В отдельных районах временно ограничена мобильная связь, поскольку такие меры реализуются ради безопасности и соответствуют действующим законам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также подчеркнул, что отключения мобильной связи проводятся строго в соответствии с действующим законодательством. По его словам, граждан заранее информировали о возможных ограничениях, а все соответствующие нормы были приняты совсем недавно.