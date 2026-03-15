  • Новость часаВ трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    @ DPA /Picture Alliance/Reuters

    15 марта 2026, 11:36 Мнение

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    Хабермас умер. Вы его, скорее всего, не читали, хотя что-то о нем слышали. Правильно, кстати делали, что не читали.

    Хабермас был последним крупным философом, который верил, что разговор может победить власть. Не метафорически, а буквально. Он построил целую теорию про то, что существует особый вид коммуникации, где аргумент побеждает, потому что он лучший аргумент, а не потому, что за ним деньги, алгоритм или армия. Он называл это «коммуникативным разумом» и посвятил этому пятьдесят лет жизни и несколько тысяч страниц.

    Примерно в это же время как прыщ вырос Goldman Sachs. Потом Fox News. Потом Трамп.

    Трамп – антихабермас в самом чистом виде. Первый крупный политик, который превратил презрение к аргументу в электоральный продукт. «Я люблю необразованных» — это не оговорка, это платформа. Хабермас строил теорию публичной сферы; Трамп построил публичную сферу, в которой сам феномен интеллекта – это оскорбление. Хабермас, который начинал свою карьеру в публичной сфере в гитлерюгенде, оценил бы, если бы читал новости повнимательнее в свои 90+.

    Что современному человеку стоит знать про Хабермаса?

    Во-первых: он правильно поставил диагноз. Капиталистическая система жрет пространство, где люди могли бы договариваться о том, как жить. Вместо живого разговора остаётся маркетинг, вместо публичной сферы - таргетированная реклама. Это он видел чётко, в 1981 году, до интернета, до соцсетей, до того, как это стало банальностью. Честь ему за это.

    Во-вторых: лечение он придумал фиктивное. «Давайте разговаривать правильно» — это не ответ на структурное насилие. Это совет жертве домашнего насилия «попробуй использовать я-высказывания». Она бы может и рада, но тяжело артикулировать с выбитыми зубами.

    В-третьих: он не Кант. Кант умер и стал памятником самому себе: цитируют все, не читает никто, и он от этого только выигрывает, потому что памятник не ошибается. Хабермас слишком живой и слишком политический чтобы стать памятником: он подписывал письма про Газу («Какой же это геноцид? Геноцид – это когда плохие убивают хороших, а когда хорошие плохих – чистая самозащита»), высказывался про Украину (аналогично), лез в конкретику и каждый раз выяснялось, что его благонамеренный как все буржуазно-немецкое коммуникативный разум в реальных конфликтах работает примерно, как зонтик в торнадо.

    Он не Ницше. У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Он не Шмитт, который имел смелость сказать: политика — это различение друга и врага, и не надо делать вид что это не так. Хабермас всю жизнь именно что делал вид. За это его любили в университетах. Далеко не каждый будет так искренне отрицать реальность, данную ему буквально в ощущениях и при этом считаться «левым», хотя и не совсем марксистом. 

    Коммуникативный разум тем временем в руках практиков превратился в процедуру, которая производит правильно оформленное молчание. Дискурс, в котором мертвые дети неправильных юрисдикций не являются участником публичной сферы не потому, что это кто-то запретил, а потому что они априорно не включены в число «значимых сторон».

    Алгоритмический капитализм сегодняшнего дня не особо нуждается в Хабермасе, но с Хабермасом ему всяко удобнее. Дело ведь не в том, что мир не стал лучше - мир редко становится лучше через книги философов. А в том, что в критический момент критика встала под знамена тех, против кого она якобы была направлена.

    Автору этой критики можно только посочувствовать. И пожелать ему покоиться с миром. 

    Другие материалы автора

    Источник

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации