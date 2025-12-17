  • Новость часаВ Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Европу терзает детский страх перед непонятным миром
    17 декабря 2025, 20:40 Мнение

    Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    Вышедший отчет Global Risks to the EU 2026 должен читаться как стратегический документ. Тридцать угроз, матрица рисков, пятибалльные шкалы. Но под этой упаковкой – совсем другая структура. Не геополитика, а семейная психодрама. Роман про отказ от взросления и детский страх перед огромным непонятным миром.

    Мама и ее обязанности

    Америка в этой конструкции – мама. Не союзник с собственными интересами, не партнер для торга, а родитель, который обязан защищать просто потому, что он родитель. Мама кормит, мама решает проблемы, мама прогоняет страшное. Это не обсуждается – это данность, как для ребенка данность, что еда появляется на столе.

    Когда мама говорит: «У меня есть другие дела» – это не информация к размышлению. Это предательство. Мама становится плохой. Не «мама устала», не «у мамы свои проблемы» – именно плохая, злая, опасная. Отход США от гарантий безопасности в документе – угроза того же порядка, что применение Россией ядерного оружия. Буквально: мама, которая не хочет защищать, так же страшна, как ядерный взрыв.

    Появление отчима

    Трамп – отчим. Он не выбирал этого ребенка, не считает себя обязанным, не собирается притворяться любящим папой. Он говорит прямо: хочешь жить в моем доме – веди себя прилично, хочешь защиты – вноси свой вклад в жизнь семьи. Это грубо, это ломает привычную картину мира.

    Но это позиция взрослого. Пусть неприятного, пусть чужого – но взрослого, который говорит, как есть. А ребенок требует, чтобы отчим немедленно стал хорошим папой. Чтобы любил, защищал, ничего не требовал взамен. Ну, или чтобы мама развелась и «все было как было».  Отчим отказывается – истерика. Плохой! Ты хуже бабайки!

    Феномен бабайки

    Бабайка живет под кроватью. Его не нужно видеть, не нужно проверять – достаточно знать, что он там есть. Проверка страшнее бабайки. Вдруг там правда что-то есть? Или, наоборот, нет. И наличие реальной угрозы и ее доказанное отсутствие одинаково разрушительны. Лучше пусть мама прогонит, не заглядывая.

    Россия в документе – классический бабайка. Не государство с армией, экономикой, логистикой, ограничениями. Не актор, чьи возможности можно оценить и предсказать, опираясь на оценку ресурсов. Иррациональная сила зла, которая хочет съесть просто потому, что она злая. «Россия после войны немедленно нападет на страны НАТО» – аксиома документа. Вопросы не ставятся. Бабайку не анализируют – его боятся. Попытка рационального анализа – уже предательство, уже «агент бабайки». Или обслуга сволочи-отчима.

    Мир как угроза

    В детском сознании мир огромен, непознаваем и очень страшен. За пределами комнаты – неизвестность. Единственная защита – мама, которая знает, как устроен мир, и защитит от всего плохого.

    Прекращение войны в документе – угроза. Не потому, что мир плох сам по себе, а потому что мир – это неизвестность. Война понятна: есть враг, есть мама с оружием, есть роли. Мир – это открытое пространство, где нужно действовать самому. Лучше пусть война продолжается – так привычнее.

    Единственный инструмент

    Когда мама не слушается, когда отчим грубит, когда бабайка не исчезает – что делает ребенок? Падает на пол и рыдает. Громко, демонстративно, на публику. Не аргументы, не торг, не действие – чистая эмоция, призванная вызвать жалость и чувство вины.

    Весь публичный дискурс Европы о безопасности описан в документе так. Моральный шантаж вместо стратегии. Демонстрация несуществующего страдания вместо субъектности. Вы что, хотите, чтобы нас съели? Вы что, за бабайку?

    Взросление в этой конструкции невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос – не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» с возможностью манипуляции через бабайку, само (не)существование которой становится даже уже не угрозой, а инструментом достижения близости со «старшими».

