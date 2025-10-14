  • Новость часаТрамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией
    14 октября 2025, 19:22 Мнение

    Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    13 апреля 2013 года, когда Тэтчер умерла, сотни тысяч британцев вышли на улицы. Песня Ding-Dong! The Witch Is Dead (песня жевунов из «Волшебника страны Оз») вышла на второе место в чарте Великобритании и на первое в Шотландии. Север Англии, Уэльс, шахтерские города, Шотландия радовались смерти политика, изменившего их судьбу. Это была не личная ненависть, а реакция на структурный переворот: завершение послевоенного компромисса между высшим классом и низами. Тэтчер вернула элите богатство, освободив ее от социальных обязательств. Она не возродила империю, а нашла способ извлекать из нее ренту еще несколько десятилетий.

    Выбор между лечением и паллиативом

    К 1970-м Британия была в тупике: империя мертва, промышленность устарела, глобальное влияние исчезло. «Британская болезнь» стала экономическим мемом. Перед страной стояли два пути:
    – лечение – модернизация и реиндустриализация по немецкому образцу;
    – «паллиативная помощь» – жизнь за счет прошлого, превращение имперского наследия в источник дохода.

    Тэтчер выбрала второй. Морфином стал лондонский Сити, превращенный в гигантский механизм переработки глобального капитала. Он не создавал стоимость, а посредничал. «Большой взрыв» 1986-го – дерегулирование финансового сектора при радикальном снижении транзакционных налогов – открыл шлюзы для потоков денег, сделав Лондон финансовым казино.

    Новая аристократия и социальная ампутация

    Параллельно шло разрушение производственной базы. Шахты, заводы, верфи закрывались. Север Англии и Уэльс превратились в экономические пустыни. Зачем лечить больное, если можно ампутировать? Лондон богател. Послевоенные ограничения на капитал, высокие налоги и стремление к социальному равенству были отменены. Элиту «освободили»: появился новый класс финансистов, живущий не хуже старой аристократии, но без земли и производства. Тэтчеризм – «указ о вольности дворянской» в неолиберальной форме. Новый торжествующий класс нуждался не в рабочих, а в обслуге – так тэтчеризм открыл дорогу миграции, ставшей спустя четверть века неконтролируемой.

    Государство без общества

    Фраза Тэтчер «нет такой вещи, как общество» стала политической программой. Государство не исчезло и не стало «маленьким» – оно сменило функции. Для элиты оно гарантировало экономическую свободу, для низов – усилило контроль. Рост полицейских бюджетов, подавление шахтерских забастовок, уничтожение местного самоуправления, культурная цензура и Section 28 – оборотная сторона экономической либерализации.

    Тэтчеризм породил неовикторианство, в котором социальное неравенство прикрывалось риторикой «ответственности» и «порядка». Его жертвами стали и «Шоу Бенни Хилла», закрытое под давлением Мэгги, и обычные люди. Система выработала новое классовое презрение – холодное и бюрократическое. «Бедные сами виноваты». Страна столкнулась с серией скандалов: банды мигрантов в депрессивных городах годами насиловали тысячи девочек при попустительстве властей. Тэтчеровское государство возложило вину на слабых за слабость. «Падшие девицы» из социальных низов не заслуживали защиты ни при старом, ни при новом «викторианстве».

    Возвращение к реальности

    Имперское наследие исчерпаемо. Брексит разрушил миф о «глобальной Британии», офшоры теряют привилегии, деколониальный тренд подрывает старые связи. Производственной базы нет, социальная мобильность убита, жилищный кризис стал хроническим. Британия оказалась в состоянии затяжной ломки.

    Когда в 2013 году The Witch Is Dead снова звучала по радио, это было не злорадство, а траур по стране, где «овцы съели людей» снова, где поколения коренных жителей были принесены в жертву ради благополучия интернациональной олигархии Сити. «Ведьма умерла», но ее колдовство – вера в то, что «общества нет» – продолжает управлять телом британского государства. Британия так и не проснулась от сна о своей былой империи. 

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

