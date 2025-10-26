  • Новость часаLe Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Наркос 2025: что происходит на самом деле

    @ Juan Carlos Hernandez/REUTERS

    26 октября 2025, 11:45 Мнение

    Наркос 2025: что происходит на самом деле

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    В преддверии почти неизбежной американской военной операции против Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотиками, стоит понять: с чего баня-то упала.

    США ввели санкции против действующего президента Колумбии Густаво Петро. Его преступление? Он сказал вслух то, что все знают, но никто не должен произносить: «Наркоторговцы живут в Майами, Нью-Йорке, Париже. Многие из них голубоглазые и блондины. Они живут рядом с домом Трампа в Майами, а не на лодках, по которым бьют ракеты».

    Лула, президент Бразилии, добавил: «Торговцы наркотиками – такие же жертвы, как и наркоманы, потому что спрос создает предложение».

    Петро теперь в одном санкционном списке с Путиным, Мадуро и Асадом. США бомбят суда в Карибском море (около 50 убитых за октябрь), готовят вторжение в Венесуэлу и объявили колумбийского и венесуэльского президентов «наркотеррористами».

    Три ключевых асимметрии

    Экономика: колумбийский крестьянин, выращивающий коку, получает 1% от цены кокаина на улицах Нью-Йорка. Зато больше 90% прибыли остается в США – на этапах транспортировки, дистрибуции, розницы и отмывания.

    Насилие: десятки тысяч убитых в Мексике, Колумбии, Центральной Америке. Американцы в полной безопасности (если речь про элитный сегмент) и неполной (если о простых) употребляют на 150 млрд долларов наркотиков в год. Хантер Байден – наркоман со стажем, который что только не творил, но так и остался «жертвой», а не преступником – заслуживает стать памятником этому подходу.

    Ответственность: вся вина на производителях. Роль американского спроса как движущей силы системы полностью игнорируется. США позиционируют себя жертвой агрессии извне. Связь между дорожкой кокаина в туалете элитного клуба и обезглавленным трупом подростка в Сьюдад-Хуарес в принципе непризнаваема для элиты.

    Флорида как столица наркокапитализма

    В 1980-е через Майами отмывалось 7-12 млрд долларов в год и творилась веселуха в стиле Scarface. Federal Reserve Bank Miami имел крупнейший избыток наличности в стране. Сегодня объем денег в банках Флориды увеличился на порядки. Но они стали «безналичными», «серыми», «инвестированными».

    Шурин госсекретаря Марко Рубио, ведущего крестовый поход против Петро и Мадуро, Орландо Сесилия был одним из крупнейших кокаиновых торговцев Майами. Его арест произошел в доме Рубио – агенты DEA выломали дверь.

    Наркокапитал трансформировался за три поколения: от уличных банд 80-х через инвестиции в недвижимость 90-х к политэлите сегодня. Третье поколение наркоденег теперь финансирует избирательные кампании и формирует внешнюю политику США.

    Кто зарабатывает помимо «картелей»?

    ВПК: «План Колумбия» – свыше 10 млрд долларов с 2000 года. Он самый крупный, но не единственный. Инициатива «Мерида» в Мексике продолжает модель.

    Тюремная индустрия: 500 000 заключенных за наркотики (против 40 000 в 1980-м). Частные тюрьмы используют практически бесплатный труд.

    Финансовый сектор: ООН оценивает глобальное отмывание в 400 млрд долларов в год. Крупнейшие банки уличены и оштрафованы, но никто не сел в тюрьму – «too big to jail».

    Парадокс эффективности

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Цифры:

    1973 (создание DEA): рынок наркотиков в США – примерно 10-15 млрд долларов.

    2025: рынок наркотиков в США – примерно 150 млрд долларов.

    Бюджет DEA 1973: примерно 75 млн долларов.

    Бюджет DEA 2025: примерно 3,1 млрд долларов.

    Общие расходы на «войну с наркотиками»:

    1973: примерно 100 млн долларов.

    2025: примерно 51 млрд долларов в год (федеральный бюджет + штаты).

    Совокупные расходы с 1973: более триллиона долларов.

    Отрасли, выросшие параллельно:

    • Индустрия лечения наркозависимости: 42 млрд долларов в год.

    • Частные тюрьмы: 5 млрд долларов в год.

    • Тестирование на наркотики: более 6 млрд долларов в год.

    • Оборудование и технологии для правоохранительных органов: десятки миллиардов долларов.

    Число потребителей наркотиков в несколько раз больше.

    Эффективность с точки зрения заявленной миссии: отрицательная. Эффективность с точки зрения создания экосистемы зависимых отраслей: беспрецедентная.

    А дальше следим, как авианосная группа США приближается к берегам «наркогосударства» Венесуэла.

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

