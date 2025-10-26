Наркос 2025: что происходит на самом деле

В преддверии почти неизбежной американской военной операции против Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотиками, стоит понять: с чего баня-то упала.

США ввели санкции против действующего президента Колумбии Густаво Петро. Его преступление? Он сказал вслух то, что все знают, но никто не должен произносить: «Наркоторговцы живут в Майами, Нью-Йорке, Париже. Многие из них голубоглазые и блондины. Они живут рядом с домом Трампа в Майами, а не на лодках, по которым бьют ракеты».

Лула, президент Бразилии, добавил: «Торговцы наркотиками – такие же жертвы, как и наркоманы, потому что спрос создает предложение».

Петро теперь в одном санкционном списке с Путиным, Мадуро и Асадом. США бомбят суда в Карибском море (около 50 убитых за октябрь), готовят вторжение в Венесуэлу и объявили колумбийского и венесуэльского президентов «наркотеррористами».

Три ключевых асимметрии

Экономика: колумбийский крестьянин, выращивающий коку, получает 1% от цены кокаина на улицах Нью-Йорка. Зато больше 90% прибыли остается в США – на этапах транспортировки, дистрибуции, розницы и отмывания.

Насилие: десятки тысяч убитых в Мексике, Колумбии, Центральной Америке. Американцы в полной безопасности (если речь про элитный сегмент) и неполной (если о простых) употребляют на 150 млрд долларов наркотиков в год. Хантер Байден – наркоман со стажем, который что только не творил, но так и остался «жертвой», а не преступником – заслуживает стать памятником этому подходу.

Ответственность: вся вина на производителях. Роль американского спроса как движущей силы системы полностью игнорируется. США позиционируют себя жертвой агрессии извне. Связь между дорожкой кокаина в туалете элитного клуба и обезглавленным трупом подростка в Сьюдад-Хуарес в принципе непризнаваема для элиты.

Флорида как столица наркокапитализма

В 1980-е через Майами отмывалось 7-12 млрд долларов в год и творилась веселуха в стиле Scarface. Federal Reserve Bank Miami имел крупнейший избыток наличности в стране. Сегодня объем денег в банках Флориды увеличился на порядки. Но они стали «безналичными», «серыми», «инвестированными».

Шурин госсекретаря Марко Рубио, ведущего крестовый поход против Петро и Мадуро, Орландо Сесилия был одним из крупнейших кокаиновых торговцев Майами. Его арест произошел в доме Рубио – агенты DEA выломали дверь.

Наркокапитал трансформировался за три поколения: от уличных банд 80-х через инвестиции в недвижимость 90-х к политэлите сегодня. Третье поколение наркоденег теперь финансирует избирательные кампании и формирует внешнюю политику США.

Кто зарабатывает помимо «картелей»?

ВПК: «План Колумбия» – свыше 10 млрд долларов с 2000 года. Он самый крупный, но не единственный. Инициатива «Мерида» в Мексике продолжает модель.

Тюремная индустрия: 500 000 заключенных за наркотики (против 40 000 в 1980-м). Частные тюрьмы используют практически бесплатный труд.

Финансовый сектор: ООН оценивает глобальное отмывание в 400 млрд долларов в год. Крупнейшие банки уличены и оштрафованы, но никто не сел в тюрьму – «too big to jail».

Парадокс эффективности

Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

Цифры:

1973 (создание DEA): рынок наркотиков в США – примерно 10-15 млрд долларов.

2025: рынок наркотиков в США – примерно 150 млрд долларов.

Бюджет DEA 1973: примерно 75 млн долларов.

Бюджет DEA 2025: примерно 3,1 млрд долларов.

Общие расходы на «войну с наркотиками»:

1973: примерно 100 млн долларов.

2025: примерно 51 млрд долларов в год (федеральный бюджет + штаты).

Совокупные расходы с 1973: более триллиона долларов.

Отрасли, выросшие параллельно:

• Индустрия лечения наркозависимости: 42 млрд долларов в год.

• Частные тюрьмы: 5 млрд долларов в год.

• Тестирование на наркотики: более 6 млрд долларов в год.

• Оборудование и технологии для правоохранительных органов: десятки миллиардов долларов.

Число потребителей наркотиков в несколько раз больше.

Эффективность с точки зрения заявленной миссии: отрицательная. Эффективность с точки зрения создания экосистемы зависимых отраслей: беспрецедентная.

А дальше следим, как авианосная группа США приближается к берегам «наркогосударства» Венесуэла.

