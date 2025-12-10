Посольство России назвало циничными новые британские антироссийские санкции

Tекст: Валерия Городецкая

«Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов», – подчеркнули в посольстве, передает ТАСС.

В дипмиссии считают, что внесение фонда в черный список фактически лишает самой незащищенной части российской диаспоры программ юридической поддержки. Особенно это касается тех, кто и без того часто сталкивается с давлением со стороны местных властей и испытывает серьезные трудности в защите своих интересов.

Напомним, Британия расширила антироссийский санкционный список, добавив в него семь новых позиций. Под ограничения попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также информационные ресурсы «Голос» и Euromore, базирующиеся в Брюсселе.

Напомним, Британия входит в тройку наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД.