Ученые в Южной Корее нашли способ восстановления памяти после COVID-19

Ученыев Южной Корее нашли возможное решение проблем с памятью после COVID-19

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейские ученые из Национального института здравоохранения Республики Корея обнаружили возможный механизм нарушений памяти и когнитивных функций у переболевших COVID-19, сообщает The Korea Herald.

Исследование провела команда под руководством доктора Ко Ён Хо. Они установили, что шиповидный белок S1 вируса воздействует на нервные клетки головного мозга, блокируя их взаимодействие и снижая активность специальных NMDA-рецепторов, ответственных за передачу нервных сигналов, отмечает ТАСС.

В ходе опытов на мышах специалисты выяснили, что животные, оформленные действием этого белка, хуже обучались, демонстрировали снижение памяти и испытывали больший стресс в новых условиях. Журналисты указывают, что аналогичные когнитивные нарушения часто отмечаются и у людей после COVID-19.

По заявлению исследователей, в экспериментах применение лекарства метформин, обычно используемого при диабете, способствовало восстановлению связей между нервными клетками и частичному возвращению утраченных функций.

Ко Ён Хо подчеркнул: «Эти результаты говорят о необходимости изучения с помощью будущих клинических исследований возможности использования препаратов для диабета при лечении хронических симптомов COVID-19, таких как когнитивные нарушения и потеря памяти».

Национальный институт здравоохранения Республики Корея занимается изучением механизмов долгосрочных последствий коронавирусной инфекции и поиском вариантов эффективного лечения с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия неизбежна и может начаться в любое время.

Ранее эксперты сообщали, что после перенесенной коронавирусной инфекции у людей сохраняется повышенный риск заболеваний легких, диабета и хронической усталости даже спустя два года. Ученые также обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин.