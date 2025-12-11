Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Ученые в Южной Корее нашли способ восстановления памяти после COVID-19
Южнокорейские ученые установили, что препарат метформин, применяемый для лечения диабета, может способствовать восстановлению памяти после перенесенного COVID-19.
Южнокорейские ученые из Национального института здравоохранения Республики Корея обнаружили возможный механизм нарушений памяти и когнитивных функций у переболевших COVID-19, сообщает The Korea Herald.
Исследование провела команда под руководством доктора Ко Ён Хо. Они установили, что шиповидный белок S1 вируса воздействует на нервные клетки головного мозга, блокируя их взаимодействие и снижая активность специальных NMDA-рецепторов, ответственных за передачу нервных сигналов, отмечает ТАСС.
В ходе опытов на мышах специалисты выяснили, что животные, оформленные действием этого белка, хуже обучались, демонстрировали снижение памяти и испытывали больший стресс в новых условиях. Журналисты указывают, что аналогичные когнитивные нарушения часто отмечаются и у людей после COVID-19.
По заявлению исследователей, в экспериментах применение лекарства метформин, обычно используемого при диабете, способствовало восстановлению связей между нервными клетками и частичному возвращению утраченных функций.
Ко Ён Хо подчеркнул: «Эти результаты говорят о необходимости изучения с помощью будущих клинических исследований возможности использования препаратов для диабета при лечении хронических симптомов COVID-19, таких как когнитивные нарушения и потеря памяти».
Национальный институт здравоохранения Республики Корея занимается изучением механизмов долгосрочных последствий коронавирусной инфекции и поиском вариантов эффективного лечения с 2022 года.
