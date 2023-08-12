Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
Исследование Lancet: После длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног
У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.
Отмечается, что большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10-20% населения возникают последствия перенесенной болезни, передает RT.
Так, у 33-летнего мужчины обнаружилась быстрая смена цвета ног на багровый при положении стоя на протяжении шести месяцев.
«Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», – указано в статье.
Однако мужчина добавил, что ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.
Ученые диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.
Уточняется, что такое явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.
В этом году гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, действовавшего в мире с 2020 года.