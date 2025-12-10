Tекст: Ольга Иванова

Украинцы начали все чаще публично выступать против Владимира Зеленского в социальных сетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на жительницу Одессы.

«Даже я вот смотрю в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) люди уже открыто против него выступают. Вот это я заметила точно. Люди уже даже не боятся против него выступать», – заявила собеседница агентства.

По ее словам, ранее подобная критика встречалась значительно реже, однако сейчас открытые негативные высказывания в адрес президента стали заметно чаще. Она подчеркнула, что не может сказать, что было дальше с теми, кто осмелился открыто критиковать власть на Украине.

Жительница Одессы также высказала предположение, что эти люди могли столкнуться с проверками со стороны сотрудников СБУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней при создании необходимых условий для выборного процесса.



