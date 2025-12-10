Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.6 комментариев
Жительница Одессы рассказала о выступлениях против Зеленского в соцсетях
Украинцы начали выражать недовольство Владимиром Зеленским в соцсетях, при этом не скрывая своих взглядов, о чем сообщила жительница Одессы.
Украинцы начали все чаще публично выступать против Владимира Зеленского в социальных сетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на жительницу Одессы.
«Даже я вот смотрю в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) люди уже открыто против него выступают. Вот это я заметила точно. Люди уже даже не боятся против него выступать», – заявила собеседница агентства.
По ее словам, ранее подобная критика встречалась значительно реже, однако сейчас открытые негативные высказывания в адрес президента стали заметно чаще. Она подчеркнула, что не может сказать, что было дальше с теми, кто осмелился открыто критиковать власть на Украине.
Жительница Одессы также высказала предположение, что эти люди могли столкнуться с проверками со стороны сотрудников СБУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней при создании необходимых условий для выборного процесса.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ