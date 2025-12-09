  • Новость часаТрамп потребовал выборов президента Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    Путин вручил «Золотую звезду» героям спецоперации за подвиги на фронте
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    Сийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
    Еврокомиссия начала расследование против Google AI
    В Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 15:05 • Новости дня

    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма

    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Барак Обама принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России, заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп газете Politico.

    По его словам, именно решение администрации Обамы стало ключевым фактором, приведшим к изменению статуса Крыма, передает ТАСС.

    «Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, этот Крым такой красивый. Вау!». Он со всех сторон окружен океаном. Есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной [его] части. Я имею в виду, Крым огромный. <…> Он со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее <…>. А Обама заставил их отказаться от Крыма. Это было», – заявил Трамп Politico.

    Крым расположен в северной части Черного моря и с северо-востока омывается Азовским морем.

    Ранее Трамп исключил возвращение Крыма Украине.

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Комментарии (5)
    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (5)
    6 декабря 2025, 17:13 • Новости дня
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп потребовал выборов президента Украины

    Трамп: Украине пора провести президентские выборы

    Трамп потребовал выборов президента Украины
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

    Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США высказал обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности, отдельно отметив штраф для платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России) как тревожный сигнал.

    В ходе встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме Дональд Трамп резко раскритиковал политический курс Евросоюза, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась».

    Отдельно американский президент раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать платформу X.

    По словам Трампа, штрафные меры против X являются неприятным решением Брюсселя, которое, по его мнению, несправедливо, и Европа должна действовать предельно осмотрительно в подобных вопросах.

    5 декабря, Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение европейских цифровых правил. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье пояснил, что X обвиняют в нарушении норм транспарентности, а система платной синей верификации вводит пользователей в заблуждение, поскольку верификацию могут приобрести все желающие без достаточной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Комментарии (6)
    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе

    Дробницкий: Трамп победит либеральные элиты только, если начнет репрессии

    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После обнародования новой Стратегии нацбезопасности США ключевой вопрос заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении.

    «У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

    «После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

    Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

    «На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

    «Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

    «Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

    Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

    «Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

    «Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

    «Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

    На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

    Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

    Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

    Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».

    Комментарии (2)
    8 декабря 2025, 23:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о передаче Украине большей части закупаемого в США оружия НАТО

    Трамп: НАТО передает большую часть закупаемого в США оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    США реализуют странам НАТО военную технику без скидок, при этом значительная часть поставок впоследствии направляется на Украину, заявил Дональд Трамп.

    США теперь продают вооружение странам НАТО по полной стоимости, а не передают его напрямую Украине, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп заявил, что большая часть приобретаемого НАТО оборудования в итоге попадает на Украину.

    По его словам, НАТО получает вооружение из США и далее распределяет его, причем основным получателем становится Украина.

    Президент подчеркнул, что американская сторона перестала отправлять Киеву оружие напрямую.

    «Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передает его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет», – сказал Трамп.

    Трамп добавил, что схема передачи вооружения через альянс позволяет Вашингтону поддерживать Украину, продавая оружие союзникам, которые впоследствии снабжают Киев необходимой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины.

    В то же время украинские СМИ сообщают, что американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря.

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 01:08 • Новости дня
    Пушков сообщил о росте противоречий между США и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Разногласия между Соединенными Штатами и Евросоюзом выходят за рамки украинского вопроса, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Между США и странами Евросоюза растет число противоречий по самым разным вопросам, рассказал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, это уже не только разногласия по событиям на Украине, которые отразились в новой Стратегии национальной безопасности США, но и вопросы торговли, тарифной политики, споры о базовых ценностях и различные подходы к отношениям с Москвой.

    Пушков особо подчеркнул, что сегодня к этим разногласиям добавился конфликт вокруг европейской цензуры, которую либеральные круги в ЕС распространяют и на американские платформы. В этой связи сенатор обратил внимание, что в администрации бывшего президента США Дональда Трампа усиливается раздражение по поводу поведения евробюрократии в Брюсселе.

    По его мнению, если ситуация будет развиваться в том же русле, Евросоюз рискует стать для США не только бывшим союзником, но и противником, а при возвращении Трампа во власть – даже недругом, как это уже произошло в конфликте с Илоном Маском. Сенатор напомнил, что мировая история знает немало неожиданных политических перемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с законодательством Европы, который негативно влияет на агробизнес в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что государства Европы располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единству с США.

    Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп пообещал изменить правила ЕС для американских фермеров

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обсуждения поддержки фермеров Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Во время круглого стола по вопросам поддержки американских фермеров, передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с порядками Европейского Союза, которые, по его словам, вредят американским производителям.

    По сообщениям, поводом стали жалобы участника встречи на принятый в ЕС регламент по борьбе с обезлесением, который, как утверждается, навязывается американцам.

    Трамп ответил на замечания, заявив: «Дайте мне пару абзацев или около того. Нам нужно провести подробное исследование, и я быстро добьюсь того, чтобы это изменили».

    Президент добавил, что правила ЕС преподносят новые сложности торговле и обходятся американской стороне в миллиарды долларов, несмотря на постоянную помощь Европе со стороны США.

    Экологические стандарты ЕС при торговле делают выход американских фермеров на европейский рынок зависимым от строгих требований, что увеличивает издержки и влияет на условия контрактов. Такие ограничения могут ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции из США и повышать ее стоимость для покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб европейскому сельскохозяйственному сектору. Евросоюз отказывается от российских удобрений, которые пользуются высоким спросом во всем мире.

    США увеличивают закупки российских удобрений на фоне санкционного давления. Европа рискует оказаться зависимой не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. Брюссель в стремлении уйти от российской зависимости попадает под экономическое влияние Вашингтона.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 07:31 • Новости дня
    Сын Трампа допустил прекращение помощи США Украине из-за коррупции
    Сын Трампа допустил прекращение помощи США Украине из-за коррупции
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона может прекратить поддерживать киевский режим из-за длительных проблем с коррупцией в украинской власти, заявил сын президента США Дональд Трамп-младший.

    Дональд Трамп – младший на Дохийском форуме заявил, что его отец может прекратить поддержку Киева, если сочтет необходимым, передает ТАСС.

    В качестве причины он выделил давнюю проблему коррупции на Украине, добавив, что это вызывает недовольство международных партнеров страны. В ответ на вопрос о возможном отказе главы администрации США от помощи Киеву, он подчеркнул: «Я думаю, что он может это сделать».

    По словам сына президента США, основной особенностью Дональда Трампа является его непредсказуемость: «Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать».

    Он пояснил, что эта непредсказуемость заставляет всех действовать максимально честно и интеллектуально.

    Трамп – младший также подверг критике Владимира Зеленского и отметил, что левые силы игнорируют недостатки украинской администрации. По его мнению, Зеленский стал почти культовой фигурой для западных либеральных кругов, где его считают выше всяких упреков.

    Ранее Трамп-младший заявлял, что критики спецпосланника президента США Стива Уиткоффа хотят срыва мирных переговоров по Украине.

    Сам глава американского государства Дональд Трамп заявлял о разочаровании Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Политики Венгрии и Болгарии призвали Трампа защитить права меньшинств на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В открытом письме к Дональду Трампу политики Венгрии и Болгарии потребовали обсуждать на мирных переговорах защиту культурных, языковых и экономических прав европейских меньшинств на Украине.

    Как передает ТАСС, лидеры венгерской партии «Наша родина» и болгарской партии «Возрождение», а также депутаты Европарламента направили открытое письмо президенту США Дональду Трампу.

    Они призвали его включить вопрос восстановления прав национальных меньшинств на Украине в повестку дня переговоров по украинскому урегулированию.

    Подписи под посланием Трампу поставили председатель венгерской партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, глава фракции в Европарламенте «Европа суверенных наций» болгарин Станислав Стоянов и венгерский евродепутат Жужанна Борвендег.

    В письме подчеркивается, что власти в Киеве систематически нарушают права европейских меньшинств в культурной, языковой и экономической сферах, осуществляют «насильственную украинизацию» и закрывают школы нацменьшинств.

    «Украина является родиной не только для украинцев и русских, но и для устойчивых и крупных общин болгар, венгров, поляков, румын, словаков и сербов. Все они проживали в определенных районах задолго до того, как возникла независимая Украина», – сказано в обращении Трампу.

    Подписанты отмечают поддержку плану Трампа по украинскому урегулированию, так как он учитывает права русской общины, однако просят также обратить внимание на нужды других европейских нацменьшинств.

    В письме отмечено, что последние три года представители перечисленных национальностей призывались воевать в армии, защищая государство, которое при этом нарушает их базовые права.

    Авторы обращаются к Трампу с просьбой включить вопросы прав меньшинств в повестку мирных переговоров и напоминают, что Украина стремится в Евросоюз, поэтому должна предоставить нацменьшинствам все необходимые гарантии, вплоть до автономии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская бизнес-делегация отправится в Москву для обсуждения экономического сотрудничества.

    Венгрия заблокировала на заседании послов Евросоюза вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Эксперт Центра фундаментальных прав Венгрии призвал европейцев прекратить финансовую помощь Украине после отказа Будапешта рассматривать выпуск еврооблигаций.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 08:59 • Новости дня
    Константинов: Суд ООН даст оценку действиям киевского режима в Крыму и Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками в Крыму и Донбассе, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

    По словам Константинова, международный суд ООН начал рассматривать претензии России к Украине по фактам геноцида населения Крыма и Донбасса, передает ТАСС.

    Решение суда включает оценку действий Вооруженных сил Украины на этих территориях, сообщил глава Госсовета Крыма.

    Константинов уточнил, что изначально, в феврале 2022 года, власти Украины подали в суд иск с обвинениями России в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида 1948 года, мотивируя это началом спецоперации на Украине. Однако в 2024 году суд, по словам Константинова, отверг претензии Киева, оставив на рассмотрении только вопрос о возможном геноциде, совершенном Украиной.

    По его словам, теперь суд даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками.Он указал, что Киев занимался террором русского населения, массовыми убийствами, уничтожением православной церкви, русской идентичности, а также намеренно создавал условия, непригодные для жизни русскоязычных.

    Он также сообщил, что в подготовке документов объемом 10 тыс. страниц участвовал Комитет Госсовета Крыма по законодательству и филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева. По словам Константинова, для Крыма начало этого процесса – позитивный сигнал, и республика уверена в своей правоте, надеясь на справедливую и объективную оценку действий Киева мировым сообществом.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 10:07 • Новости дня
    Трамп одобрил поставки чипов Nvidia H200 в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп сообщил о снятии запрета на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае, а также росте государственного сбора до 25%.

    Трамп заявил, что уведомил председателя КНР Си Цзиньпина о разрешении поставок серии чипов H200 от NVIDIA для одобренных клиентов в Китае, передает NBC News. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social, отметив, что под новые правила также попадут чипы Intel, AMD и других американских производителей.

    По словам Трампа, самые новые чипы Blackwell продавать в Китай не разрешат. Ранее США запрещали экспорт современных AI-чипов ведущих американских компаний на китайский рынок, однако теперь этот запрет смягчен, хотя власть США увеличила комиссию на такие сделки с 15% до 25%. NVIDIA отмечает, что имеет заказов на сумму более 500 млрд долларов на текущие и будущие поставки своих ведущих чипов.

    Официально продажа будет возможна только после одобрения заказчиков министерством торговли США. Представители NVIDIA и AMD позитивно оценили решение об ослаблении ограничений, отметив, что оно позволяет американской индустрии конкурировать и поддерживать внутренние рабочие места.

    «Предложение H200 одобренным коммерческим клиентам, отобранным минторгом, – это разумный баланс, полезный для Америки», – заявили в Nvidia.

    Тем не менее, неясно, допустит ли китайское правительство импорт этого поколения чипов. После аналогичного разрешения на более старую серию H20 Пекин отказался закупать их. Трамп заявид, что «председатель Си отреагировал позитивно», однако текущее решение вызвало критику в Конгрессе: законодатели обеих партий опасаются, что поставки AI-чипов могут угрожать национальной безопасности США.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ранее настойчиво стремился получить разрешение на экспорт в Китай. В последние недели он встречался с несколькими сенаторами-республиканцами по вопросам ИИ-политики, но сохраняется скепсис у ряда конгрессменов, часть из которых уже предложила закон о дополнительных ограничениях для экспорта полупроводников.

    Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг заявлял, что КНР сможет опередить США в создании искусственного интеллекта благодаря низким энергозатратам и смягчению регулирования.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России ключевым для «обороны ЕС»
    Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня
    Лукашенко назвал литовцев и поляков «своими людьми»
    Долина прошла психиатрическую экспертизу по делу о квартире
    Выбрана самая красивая девочка России

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации