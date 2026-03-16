Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Tекст: Вера Басилая

О новом перехвате БПЛА Собянин сообщил в Max. По его словам, уничтожен один беспилотник, летевший на Москву.

Собянин отметил, что после срабатывания противовоздушной обороны к работе сразу же приступили профильные службы. На месте падения обломков беспилотника сейчас находятся и выполняют свои задачи специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о 49-м сбитом беспилотнике на подлете к Москве.