Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.4 комментария
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
На подлете к Москве успешно перехвачен вражеский летательный аппарат, после чего к работе приступили оперативные службы, сообщил мэр Москвы Серей Собянин.
О новом перехвате БПЛА Собянин сообщил в Max. По его словам, уничтожен один беспилотник, летевший на Москву.
Собянин отметил, что после срабатывания противовоздушной обороны к работе сразу же приступили профильные службы. На месте падения обломков беспилотника сейчас находятся и выполняют свои задачи специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил о 49-м сбитом беспилотнике на подлете к Москве.