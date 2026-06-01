Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Группировка войск «Юг» уничтожила укрытия и терминалы Starlink ВСУ
Подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям украинской армии, ликвидировав более 30 блиндажей, а также пункты управления беспилотниками и технику связи, сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, пояснил Астафьев, передает РИА «Новости».
«Сбиты 11 беспилотников противника», – сказал он.
Российские дроноводы на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях ликвидировали восемь антенн связи и дроны. Кроме того, противник лишился шести терминалов Starlink и девяти наземных робототехнических комплексов.
Параллельно бойцы группировки «Север» уничтожили пять минометов и 45 пунктов управления беспилотниками. Представитель группировки Василий Межевых добавил, что военные также поразили 19 аппаратов самолетного типа, 41 тяжелый дрон R18, две единицы инженерной техники, четыре квадроцикла и шесть наземных роботов.
