Tекст: Алексей Дегтярёв

Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, пояснил Астафьев, передает РИА «Новости».

«Сбиты 11 беспилотников противника», – сказал он.

Российские дроноводы на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях ликвидировали восемь антенн связи и дроны. Кроме того, противник лишился шести терминалов Starlink и девяти наземных робототехнических комплексов.

Параллельно бойцы группировки «Север» уничтожили пять минометов и 45 пунктов управления беспилотниками. Представитель группировки Василий Межевых добавил, что военные также поразили 19 аппаратов самолетного типа, 41 тяжелый дрон R18, две единицы инженерной техники, четыре квадроцикла и шесть наземных роботов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца операторы дронов группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области. Несколькими днями ранее бойцы Южной группировки войск ликвидировали 37 укрытий с живой силой противника. В середине мая российские военные поразили 40 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.