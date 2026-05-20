Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около тысячи военных

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Бачевска, Бунякино, Великой Писаревки, Дегтярного и Хотеня в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Белым Колодезем, Избицким, Рясным и Старицей.

Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, две бронемашины и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и двух бригад теробороны возле Подлимана и Шийковки в Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба, Сидорово и Татьяновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку Paladin, и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Константиновки, Краматорска, Малиновки, Николаевки, Ореховатки и Рай-Александровки в ДНР.

При этом противник потерял до 100 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашину «Казак», три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Курицыно, Кучерова Яра, Ленина, Новоалександровки, Нового Донбасса, Рубежного, Светлого и Шевченко в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих, четыре бронемашины и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Волоховку.

Ранее они освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. А до этого освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.