Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

Tекст: Андрей Резчиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о результатах очередного раунда переговоров с США. По инициативе Вашингтона стороны готовятся заключить «большую сделку», в которой будут отражены ключевые вопросы двусторонней повестки. «Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

Американская делегация во главе со спецпосланником Джоном Коулом посетила Минск в четверг. Стороны обсудили нормализацию отношений, в том числе восстановление работы посольства США в белорусской столице и перспективу запуска прямых авиарейсов между Минском и Вашингтоном или Нью-Йорком. По словам Коула, речь шла и о возможности визита Лукашенко в США.

В свою очередь белорусский лидер согласился на приглашение участвовать в заседании «Совета мира» под председательством Дональда Трампа, а также предложил обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставит цель оторвать республику от России. «Никогда американцы не ставили такой цели», – заявил он.

По итогам встречи Коул сообщил о том, что США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов Белоруссии. Из всех санкционных списков также были выведены две компании – Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». Затем пресс-служба Лукашенко объявила о принятом решении помиловать 250 человек, среди них в том числе те, кто был осужден за преступления экстремистской направленности.

Визит Коула стал уже четвертым за последнее время. Диалог активизировался после возвращения Трампа в Белый дом. Первая встреча такого уровня с 2020 года состоялась в июне прошлого года – тогда Минск посетил спецпосланник Кит Келлог. Затем вместо него дважды – в сентябре и октябре – приезжал Коул.

По итогам предыдущих переговоров США сняли санкции с «Белавиа», а в Белоруссии помиловали десятки человек, включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского, оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

В экспертной среде считают, что заявления Лукашенко – это классика многовекторности, но в новых геополитических условиях они звучат особенно остро, тем более что именно Вашингтон больше заинтересован в нормализации отношений с Минском, а не наоборот.

«Главная цель США в этой сделке – найти дополнительный подход к Владимиру Путину именно через Лукашенко. И речь идет не только об украинском урегулировании. Сейчас Вашингтон оказался в ситуации, когда необходимо выйти с честью, не потеряв лица, из конфликта в Персидском заливе», – считает белорусский политолог Александр Алесин.

«Появление Коула в Минске – не случайность, даже несмотря на то, что формально повестка согласовывалась заранее. Лукашенко сам упомянул, что намерен донести до Трампа свою позицию по конфликту в Персидском заливе, подчеркнув: Иран является другом, союзником и близким для Белоруссии государством. Это принципиальный момент», – добавил эксперт. По мнению эксперта,

заявления Лукашенко о подготовке «большой сделки» с США требуют более глубокого прочтения – они не сводятся лишь к обмену заключенными или снятию санкций.

«На самом деле мы видим более сложную конструкцию, в которой интересы Минска, Вашингтона и Москвы завязаны в узел, а экономика играет роль фасада для серьезных геополитических процессов», – подчеркивает собеседник.

Самой Белоруссии, впрочем, сделка не обещает ничего жизненно необходимого, добавляет эксперт. «Но если можно к рублю добавить еще десять копеек, не теряя ни имиджа, ни материального, ни политического капитала, Лукашенко, безусловно, будет это делать».

Алесин обращает внимание на важную деталь: уточнение Лукашенко о том, что США не ставят целью оторвать Белоруссию от России, не является конъюнктурным заявлением «на один день». «Он неоднократно, особенно во время поездок в регионы, подчеркивал: переговоры с США ни в коем случае не наносят ущерба отношениям с Россией и Китаем. Очевидно, что те бонусы, которые Штаты хотят получить от нормализации отношений с Минском, перевешивают для них соображения о том, что Минск останется союзником Москвы», – рассуждает политолог.

Поэтому о чем бы ни шла речь в рамках «сделки», «это не будет делаться без консультаций с Путиным». «Более того, я думаю, что и у российского президента есть интерес получить еще один закрытый канал связи с Трампом, чтобы, не роняя самолюбия собеседника, добиться приемлемого для обеих сторон результата. Лукашенко здесь играет роль посредника», – полагает эксперт.

С тем, что Минск выступает еще одним неформальным каналом коммуникации между Москвой и Вашингтоном, согласен Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. «И в этом ключе мы можем говорить о возможном заключении сделки именно в рамках Союзного государства. Чувствительные темы, которые обсуждаются на белорусско-американском треке, скорее всего, не являются сепаратными», – считает политолог.

По его словам, администрация США действует прагматично. «Снятие санкций с «Беларуськалия» – прямой результат ссоры Штатов с Канадой. В мире всего три крупных экспортера калия: Канада, Белоруссия и Россия.

Снимая санкции с белорусского калия, Вашингтон в первую очередь решает свои проблемы – обеспечивает посевную американских фермеров удобрениями.

То же самое в нефтяной сфере: Штаты заговорили о снятии санкций с российской нефти не благодаря действиям Москвы, а потому что сами загнали себя в жесткую ситуацию», – рассуждает Коктыш.

В заявлении Лукашенко о том, что США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, нет ни игры в «честного брокера», ни попытки снять тревожность Кремля. «Штаты сегодня ищут возможности выстроить отношения с Россией. Задачу отколоть Белоруссию может ставить Европа, но не Вашингтон. США крайне необходимо решать свои прагматичные вопросы, и Россия с Беларусью должны извлекать из этого максимальную выгоду», – пояснил спикер.

Прогнозы о масштабном смягчении режима – возврате послов, разморозке активов без политических уступок со стороны Минска – вполне оправданы: прецедент уже есть. «После начала Минского процесса Европа сняла все санкции с Белоруссии фактически на ее условиях. Ни одно из требований ЕС демонстративно не было выполнено. Лукашенко – жесткий переговорщик, и сейчас нет угрозы, что Штаты смогут ввести Белоруссию в заблуждение. Наоборот, Минск пользуется слабостью Вашингтона там, где можно, и решает свои задачи», – полагает Коктыш.

Нынешняя ситуация отличается от предыдущих циклов восстановления отношений: Запад уже растерял ресурс доверия к себе. «Испытывать иллюзии по поводу долгосрочной стратегии США сегодня невозможно. Вашингтон ищет способы нормализовать отношения. И Белоруссия интересна ему не только как канал связи с Россией. В отличие от российского направления, Вашингтон попробует раскачивать ситуацию в части белорусско-китайских отношений. Но это, мне кажется, априори безнадежно», – прогнозирует спикер.

Кроме того, Белоруссия остается единственным за пределами Китая транспортно-промышленным хабом в рамках проекта «Один пояс, один путь». «Причем это не просто транспортный хаб, а большой технопарк под Минском, рядом с аэропортом, который обеспечивает перевалку. Порядка семидесяти инфраструктурных объектов существуют в рамках этого технологического хаба. Поэтому попытки Вашингтона воздействовать на это направление очевидны», – заключает Коктыш.

По словам Алесина, экономический подтекст крайне важен. Лукашенко предлагает американцам приобрести часть акций горнодобывающей компании, строительство которой было заморожено из-за санкций. «Учитывая, что США хотят иметь рычаг давления на Канаду, приобретение альтернативного источника и собственности в Белоруссии выглядит логичным. Не случайно литовцы уже заявили: если калий станет «американским», они разрешат транзит через свои порты», – подчеркивает белорусский эксперт.

Таким образом, Минск стремится переформатировать свою роль. «Если раньше Белоруссия воспринималась прежде всего как военный союзник России, то теперь Лукашенко хочет играть роль незаменимого переговорщика между Россией и Западом. На втором этапе, я думаю, он вместе с РФ намерен выступать посредником между Ираном и США. И здесь нельзя игнорировать давнюю традицию военно-технического сотрудничества между Минском и Тегераном», – добавляет Алесин.

Что касается рисков для Союзного государства, то в случае, если США начнут требовать от Белоруссии рыночных реформ или изменения правил для западного бизнеса, которые разойдутся с российским регулированием, угрозы расстыковки интеграционных механизмов не возникнет. «Лукашенко – человек расчетливый и прагматичный. Он неоднократно говорил, что связи с Россией настолько велики, что никакие «коврижки» Запада не могут их заменить – ни в политике, ни в экономике, ни в военной сфере», – напомнил Алесин.

«Это временное исключение из санкционного режима, которое создает иллюзию разрядки, но оставляет рычаг давления: будешь вести себя хорошо – продлим, нет – вернем все обратно. Поэтому речь идет не об отмене санкций, а об их приостановке на период, пока Белоруссия демонстрирует «хорошее поведение», – подчеркнул он.

Благодаря сделке, белорусская сторона получает возможность заработать больше денег, «отдав тех людей, которые находились в заключении». «По сути, произошел размен пассива на актив. Сделка хорошая, но делали ли американцы это от большой любви к Белоруссии? Нет. Скорее всего, они реализовали запрос определенной лоббистской группы, которая добивалась освобождения этих людей, и заодно совместили приятное с полезным», – полагает эксперт. Экономическая логика Вашингтона, по его словам, абсолютно прагматична.

«Сейчас цены на удобрения пойдут вверх, и США получают возможность импортировать белорусский калий в противовес канадскому. Не исключено, что за кулисами была достигнута договоренность об эксклюзивной скидке для американцев. Дальше продукция пойдет через балтийские порты, и здесь появляется интересный момент: Россия тоже может заработать на перевалке»,

– считает спикер. При этом опасения, что компании, ведущие бизнес в России, начнут массово переезжать в Белоруссию как в юрисдикцию с более мягким санкционным режимом, выглядят преувеличенными. «С тем же успехом российский бизнес мог бы переехать, например, в Казахстан, где санкций нет. Но из всех крупных структур юридически релоцировался только Fix Price, и то там была специфическая история с собственником. Нет особого спроса у крупных госкорпораций на такую релокацию», – добавил экономист.

В целом, подчеркивает собеседник, ситуация в отношениях Минска и Вашингтона выглядит как прагматичный торг, в котором каждая сторона решает свои задачи. «Белоруссия получила временную передышку и возможность заработать на калии. США – альтернативного поставщика удобрений и рычаг давления на Канаду. Риски рассинхронизации интеграционных механизмов в Союзном государстве минимальны, тем более что ключевые союзные программы уже согласованы и реализуются», – заключил Лизан.