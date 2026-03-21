    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    Умер Чак Норрис
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 марта 2026, 09:35 • Политика

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    @ President of the Republic of Belarus/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о результатах очередного раунда переговоров с США. По инициативе Вашингтона стороны готовятся заключить «большую сделку», в которой будут отражены ключевые вопросы двусторонней повестки. «Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

    Американская делегация во главе со спецпосланником Джоном Коулом посетила Минск в четверг. Стороны обсудили нормализацию отношений, в том числе восстановление работы посольства США в белорусской столице и перспективу запуска прямых авиарейсов между Минском и Вашингтоном или Нью-Йорком. По словам Коула, речь шла и о возможности визита Лукашенко в США.

    В свою очередь белорусский лидер согласился на приглашение участвовать в заседании «Совета мира» под председательством Дональда Трампа, а также предложил обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставит цель оторвать республику от России. «Никогда американцы не ставили такой цели», – заявил он.

    По итогам встречи Коул сообщил о том, что США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов Белоруссии. Из всех санкционных списков также были выведены две компании – Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». Затем пресс-служба Лукашенко объявила о принятом решении помиловать 250 человек, среди них в том числе те, кто был осужден за преступления экстремистской направленности.

    Визит Коула стал уже четвертым за последнее время. Диалог активизировался после возвращения Трампа в Белый дом. Первая встреча такого уровня с 2020 года состоялась в июне прошлого года – тогда Минск посетил спецпосланник Кит Келлог. Затем вместо него дважды – в сентябре и октябре – приезжал Коул.

    По итогам предыдущих переговоров США сняли санкции с «Белавиа», а в Белоруссии помиловали десятки человек, включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского, оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

    В экспертной среде считают, что заявления Лукашенко – это классика многовекторности, но в новых геополитических условиях они звучат особенно остро, тем более что именно Вашингтон больше заинтересован в нормализации отношений с Минском, а не наоборот.

    «Главная цель США в этой сделке – найти дополнительный подход к Владимиру Путину именно через Лукашенко. И речь идет не только об украинском урегулировании. Сейчас Вашингтон оказался в ситуации, когда необходимо выйти с честью, не потеряв лица, из конфликта в Персидском заливе», – считает белорусский политолог Александр Алесин.

    «Появление Коула в Минске – не случайность, даже несмотря на то, что формально повестка согласовывалась заранее. Лукашенко сам упомянул, что намерен донести до Трампа свою позицию по конфликту в Персидском заливе, подчеркнув: Иран является другом, союзником и близким для Белоруссии государством. Это принципиальный момент», – добавил эксперт. По мнению эксперта,

    заявления Лукашенко о подготовке «большой сделки» с США требуют более глубокого прочтения – они не сводятся лишь к обмену заключенными или снятию санкций.

    «На самом деле мы видим более сложную конструкцию, в которой интересы Минска, Вашингтона и Москвы завязаны в узел, а экономика играет роль фасада для серьезных геополитических процессов», – подчеркивает собеседник.

    Самой Белоруссии, впрочем, сделка не обещает ничего жизненно необходимого, добавляет эксперт. «Но если можно к рублю добавить еще десять копеек, не теряя ни имиджа, ни материального, ни политического капитала, Лукашенко, безусловно, будет это делать».

    Алесин обращает внимание на важную деталь: уточнение Лукашенко о том, что США не ставят целью оторвать Белоруссию от России, не является конъюнктурным заявлением «на один день». «Он неоднократно, особенно во время поездок в регионы, подчеркивал: переговоры с США ни в коем случае не наносят ущерба отношениям с Россией и Китаем. Очевидно, что те бонусы, которые Штаты хотят получить от нормализации отношений с Минском, перевешивают для них соображения о том, что Минск останется союзником Москвы», – рассуждает политолог.

    Поэтому о чем бы ни шла речь в рамках «сделки», «это не будет делаться без консультаций с Путиным». «Более того, я думаю, что и у российского президента есть интерес получить еще один закрытый канал связи с Трампом, чтобы, не роняя самолюбия собеседника, добиться приемлемого для обеих сторон результата. Лукашенко здесь играет роль посредника», – полагает эксперт.

    С тем, что Минск выступает еще одним неформальным каналом коммуникации между Москвой и Вашингтоном, согласен Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. «И в этом ключе мы можем говорить о возможном заключении сделки именно в рамках Союзного государства. Чувствительные темы, которые обсуждаются на белорусско-американском треке, скорее всего, не являются сепаратными», – считает политолог.

    По его словам, администрация США действует прагматично. «Снятие санкций с «Беларуськалия» – прямой результат ссоры Штатов с Канадой. В мире всего три крупных экспортера калия: Канада, Белоруссия и Россия.

    Снимая санкции с белорусского калия, Вашингтон в первую очередь решает свои проблемы – обеспечивает посевную американских фермеров удобрениями.

    То же самое в нефтяной сфере: Штаты заговорили о снятии санкций с российской нефти не благодаря действиям Москвы, а потому что сами загнали себя в жесткую ситуацию», – рассуждает Коктыш.

    В заявлении Лукашенко о том, что США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, нет ни игры в «честного брокера», ни попытки снять тревожность Кремля. «Штаты сегодня ищут возможности выстроить отношения с Россией. Задачу отколоть Белоруссию может ставить Европа, но не Вашингтон. США крайне необходимо решать свои прагматичные вопросы, и Россия с Беларусью должны извлекать из этого максимальную выгоду», – пояснил спикер.

    Прогнозы о масштабном смягчении режима – возврате послов, разморозке активов без политических уступок со стороны Минска – вполне оправданы: прецедент уже есть. «После начала Минского процесса Европа сняла все санкции с Белоруссии фактически на ее условиях. Ни одно из требований ЕС демонстративно не было выполнено. Лукашенко – жесткий переговорщик, и сейчас нет угрозы, что Штаты смогут ввести Белоруссию в заблуждение. Наоборот, Минск пользуется слабостью Вашингтона там, где можно, и решает свои задачи», – полагает Коктыш.

    Нынешняя ситуация отличается от предыдущих циклов восстановления отношений: Запад уже растерял ресурс доверия к себе. «Испытывать иллюзии по поводу долгосрочной стратегии США сегодня невозможно. Вашингтон ищет способы нормализовать отношения. И Белоруссия интересна ему не только как канал связи с Россией. В отличие от российского направления, Вашингтон попробует раскачивать ситуацию в части белорусско-китайских отношений. Но это, мне кажется, априори безнадежно», – прогнозирует спикер.

    Кроме того, Белоруссия остается единственным за пределами Китая транспортно-промышленным хабом в рамках проекта «Один пояс, один путь». «Причем это не просто транспортный хаб, а большой технопарк под Минском, рядом с аэропортом, который обеспечивает перевалку. Порядка семидесяти инфраструктурных объектов существуют в рамках этого технологического хаба. Поэтому попытки Вашингтона воздействовать на это направление очевидны», – заключает Коктыш.

    По словам Алесина, экономический подтекст крайне важен. Лукашенко предлагает американцам приобрести часть акций горнодобывающей компании, строительство которой было заморожено из-за санкций. «Учитывая, что США хотят иметь рычаг давления на Канаду, приобретение альтернативного источника и собственности в Белоруссии выглядит логичным. Не случайно литовцы уже заявили: если калий станет «американским», они разрешат транзит через свои порты», – подчеркивает белорусский эксперт.

    Таким образом, Минск стремится переформатировать свою роль. «Если раньше Белоруссия воспринималась прежде всего как военный союзник России, то теперь Лукашенко хочет играть роль незаменимого переговорщика между Россией и Западом. На втором этапе, я думаю, он вместе с РФ намерен выступать посредником между Ираном и США. И здесь нельзя игнорировать давнюю традицию военно-технического сотрудничества между Минском и Тегераном», – добавляет Алесин.

    Что касается рисков для Союзного государства, то в случае, если США начнут требовать от Белоруссии рыночных реформ или изменения правил для западного бизнеса, которые разойдутся с российским регулированием, угрозы расстыковки интеграционных механизмов не возникнет. «Лукашенко – человек расчетливый и прагматичный. Он неоднократно говорил, что связи с Россией настолько велики, что никакие «коврижки» Запада не могут их заменить – ни в политике, ни в экономике, ни в военной сфере», – напомнил Алесин.

    «Это временное исключение из санкционного режима, которое создает иллюзию разрядки, но оставляет рычаг давления: будешь вести себя хорошо – продлим, нет – вернем все обратно. Поэтому речь идет не об отмене санкций, а об их приостановке на период, пока Белоруссия демонстрирует «хорошее поведение», – подчеркнул он.

    Благодаря сделке, белорусская сторона получает возможность заработать больше денег, «отдав тех людей, которые находились в заключении». «По сути, произошел размен пассива на актив. Сделка хорошая, но делали ли американцы это от большой любви к Белоруссии? Нет. Скорее всего, они реализовали запрос определенной лоббистской группы, которая добивалась освобождения этих людей, и заодно совместили приятное с полезным», – полагает эксперт. Экономическая логика Вашингтона, по его словам, абсолютно прагматична.

    «Сейчас цены на удобрения пойдут вверх, и США получают возможность импортировать белорусский калий в противовес канадскому. Не исключено, что за кулисами была достигнута договоренность об эксклюзивной скидке для американцев. Дальше продукция пойдет через балтийские порты, и здесь появляется интересный момент: Россия тоже может заработать на перевалке»,

    – считает спикер. При этом опасения, что компании, ведущие бизнес в России, начнут массово переезжать в Белоруссию как в юрисдикцию с более мягким санкционным режимом, выглядят преувеличенными. «С тем же успехом российский бизнес мог бы переехать, например, в Казахстан, где санкций нет. Но из всех крупных структур юридически релоцировался только Fix Price, и то там была специфическая история с собственником. Нет особого спроса у крупных госкорпораций на такую релокацию», – добавил экономист.

    В целом, подчеркивает собеседник, ситуация в отношениях Минска и Вашингтона выглядит как прагматичный торг, в котором каждая сторона решает свои задачи. «Белоруссия получила временную передышку и возможность заработать на калии. США – альтернативного поставщика удобрений и рычаг давления на Канаду. Риски рассинхронизации интеграционных механизмов в Союзном государстве минимальны, тем более что ключевые союзные программы уже согласованы и реализуются», – заключил Лизан.

    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Назван размер годового убытка Банка России
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

