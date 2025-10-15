  • Новость часаРоссия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    2 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 13:30 • Политика

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности.

    «Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов  наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы».

    Так говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко. А на ловца и зверь бежит.

    «Ловец» в данном случае – президент США Дональд Трамп, который действительно любит большие сделки. Именно он прервал политическую блокаду Белоруссии со стороны Запада, где республику обложили санкциями, а вести какой-либо диалог с ее руководством отказались. Россия такую тактику знает по себе.

    Американские президенты не звонили в Минск со времен Билла Клинтона. Трамп позвонил в августе, оценив разговор с Лукашенко как «очень хороший», а его самого назвал «глубокоуважаемым президентом». Это важный момент: в период 2020–2025 годов Вашингтон Лукашенко легитимным президентом не признавал. Там делали вид, будто фамилия президента Белоруссии – Светлана Тихановская, а президентская резиденция находится в столице Литвы.

    Еще до того, в июне 2025-го, в Минске неожиданно нарисовался спецпредставитель президента США Кит Келлог – тот самый, который ведет переговоры с Киевом от имени Трампа, явно подыгрывая Киеву. После встречи с ним Лукашенко помиловал и отпустил из тюрем 16 человек из числа тех, кого американцы называли политическими заключенными.

    Трамп всегда остается Трампом, и ему глубоко плевать на любых заключенных за тридевять земель.

    Но со стороны Лукашенко это стало жестом доброй воли и доказательством серьезности намерений. Чем-то реальным, что Трамп мог выдать за свое достижение: вот, мол, те, о ком вы волновались; я не Байден, мои просьбы исполняются.

    «Разрядка» в отношениях Вашингтона и Москвы тоже началась с того, что стороны обменялись заключенными. Однако это был именно обмен. США интересующих Лукашенко белорусов не удерживали, и хозяйственный президент предложил диспропорциональный бартер: люди в обмен на отмену части санкций. После сентябрьского визита в Минск еще одного спецпредставителя Трампа – Джона Коула – было объявлено, что американцы сняли рестрикции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

    Одним из освобожденных оказался блогер и муж той самой Тихановской – Сергей Тихановский, который собирался баллотироваться в президенты Белоруссии в 2020-м, но был арестован и сделал жену игроком на замену. Из тюрьмы он вышел своего рода международной знаменитостью, оценив поведение которой многие задались вопросом: почему же Лукашенко не отпустил Тихановского раньше, ведь на его фоне реально выглядит мудрецом, равным небу?

    То, что этот блогер так и не стал президентом, наверняка уберегло Белоруссию от большой беды.

    А теперь Лукашенко, как рачительная хозяйка, вырезающая из газет купоны на скидку, обменял Тихановского, будто купон, на послабления для «Белавиа».

    У него в запасе есть еще несколько знаковых для оппозиции фигур, освобождение которых может стать частью «большой сделки» по нормализации отношений с США и возобновлению работы посольств.

    Цель Лукашенко ясна, это цель благая: добиться максимально возможного ослабления экономических ограничений, которые мешают развитию Белоруссии. Россия в этом случае сможет порадоваться и за соседа, и за себя. Учитывая глубокую взаимосвязь экономик в границах Союзного государства, ослабление рестрикций для белорусов станет полезным «окном возможностей» для россиян. Лукашенко, каким мы его знаем, обычно готов быть и «окном возможностей», и, если надо, политическим буфером, когда для Минска предусмотрен свой тариф. Хозяйственный человек во всем хозяйственный.

    Но у США тоже есть цель, потепление на белорусском направлении не может быть бесцельным.

    А Россия должна думать о себе, видя, как между Вашингтоном и Минском тает лед. Он ведь не сам по себе тает.

    Американцы, если их спросить, всегда могут сослаться на формальную сторону вопроса. В январе 2025 года в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, Лукашенко получил 86,82% голосов. Протестов после этого не было, а в день очередной инаугурации президента Белоруссии у Тихановской по ее собственным бумагам истек «срок годности». Теперь ее офис закрыт даже в Литве, а у Лукашенко новый срок и новый мандат лидера, - и его, в отличие от предыдущего, американцы решили признать законным. Россия тут как будто ни при чем.

    Но вот нюанс: Трамп позвонил Лукашенко всего за несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Это не было случайностью или свидетельством параллельности «разрядок». Это был вклад вашингтонских стратегов в переговорный фон. В контексте конфликта с США Белоруссия для России была надежным тылом, с директором которого американцы вдруг начали о чем-то договариваться в самый ответственный момент.

    У Белоруссии не так уж много того, что может заинтересовать американцев. В республике симпатичная и разнообразная экономика, крайне важная для России в силу своей братско-соседской встроенности в ее промышленные и логистические цепочки. Но США далеко, а Трампу не нужен, например, картофель. Не нужен ему и Сергей Тихановский, и Виктор Бабарико тоже не нужен, - они жест, а не трофей. Нефть, уран, полупроводники, редкоземельные металлы - вот до чего охоч нынешний президент США, а Белоруссия всем этим не богата. В глазах американского стратега она ценна как раз потому, что важна для России. И чем дальше ее от России в тех или иных вопросах можно отодвинуть, тем больше выигрыш для Запада.

    Лукашенко сам прекрасно это понимает - и призывает американцев искать точки соприкосновения в другом месте. «Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях», - заявил он тогда же, когда поднял вопрос «большой сделки» с Вашингтоном.

    Однако в перспективе его, как хозяйственника, наверняка интересует снятие санкций не США (это только пролог), а ЕС. Для России, ведущей торговлю по всему миру, рестрикции Вашингтона ощутимы, поскольку американцы стараются следить за их соблюдением, опять же, по всему миру, - и имеют к тому возможности, в отличие от Евросоюза, который больше пыжится, чем может. Но для Белоруссии по сугубо географическим причинам санкции ЕС горчее американских, тем более, что Лукашенко давно осознал, сколь прибыльно быть «серой зоной» между двумя огромными рынками.

    При этом санкции ЕС нельзя снять без ЕС, а у Брюсселя сейчас только две мысли: как бы сделать побольнее России и чем бы еще помочь Украине (в случае с Белоруссией это даже одно и то же). Сколь бы твердым установкам насчет связей с Москвой ни придерживался Минск, европейцы будут гнуть в одну сторону - в сторону их ослабления.

    Последние пять лет для Белоруссии многое изменили, открыв возможности на восточном, российско-китайском направлении, но сузив пространство для маневра на западном. К счастью, Лукашенко слишком опытен для того, чтобы игнорировать реальность так, как это умеют делать европейцы. Он наверняка осознает и то, что его, как классово чуждого, съедят при первой возможности, и что для Запада Минск ценен лишь в контексте отношений Россией. Поэтому пока не позволяет себе ничего такого, чего не делала бы сама Россия.

    Соблазнять его, конечно, станут, - никуда не денутся. Но «большая сделка» с США навряд ли станет достаточно большой, чтобы вместить продажу родины.

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

