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    14 июля 2025, 10:20 • В мире

    «Борец с лукашизмом» стал предметом презрения и насмешек

    «Борец с лукашизмом» стал предметом презрения и насмешек
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «За одну неделю стать посмешищем для всего интернета, похоронить последние надежды змагарства, внести раскол, всех со всеми перессорить». Такими, по мнению наблюдателей в Белоруссии, стали первые результаты деятельности когда-то ведущего оппозиционера страны, соперничавшего даже с президентом Лукашенко – Сергея Тихановского. Как же такое произошло?

    Кто такой Сергей Тихановский? Этот 46-летний уроженец Могилевской области Белоруссии, занимался бизнесом: устраивал концерты, открыл сеть салонов связи, снимал рекламные видеоролики на заказ. Потом почувствовал интерес к политике – создал и раскрутил блог, в котором яростно критиковал чиновников.

    «Интересно, что в 2015-2016 годах Тихановский пытался закрепиться на «пророссийском» фланге белорусской политики, регулярно ездил в Россию и даже угодил на «Миротворец» за посещение Крыма. Однако потом, видимо, решил, что делать карьеру в лагере «змагаров» более перспективно, и резко изменил курс», – отмечает Всеволод Шимов, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН.

    В 2020-м Сергей Тихановский решил принять участие в выборах на пост президента Белоруссии. Вел он свою кампанию на грани фола, крайне агрессивно и грязно, не стесняясь в оскорблениях действующего главы государства. «Было достаточно очевидно, что основная задача Тихановского – не победа на выборах, а «разогрев» улицы и подготовка к массовым беспорядкам. Тихановский должен был стать уличным лидером, расчищающим дорогу во власть более «респектабельным» кандидатам», – пишет Шимов.

    Однако еще до старта печально памятного белорусского «майдана», начавшегося в августе 2020-го, Сергей Тихановский был арестован – после чего кураторы, сымпровизировав, назначили «единым кандидатом» от оппозиции его жены Светлану (урожденную Пилипчук). После поражения майдана Тихановская перебралась в Литву. Ее провозгласили «законно избранным президентом Беларуси». Офис Тихановской в Вильнюсе стал центром координации «змагаров» – прозападной оппозиции, ратующей за отрыв Белоруссии от России и за ее дерусификацию по образцу Украины. Ни шатко ни валко, но эта оппозиция продолжала существовать, сложился определенный статус-кво.

    И вдруг внезапно он был нарушен – Сергей Тихановский был освобожден. Таким стал итог недавнего визита спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога в Минск, где он был принят белорусским президентом Александром Лукашенко.

    Многие с интересом ждали первых шагов мужа «президента Светы» – но того, что последовало в реальности, вряд ли мог кто-то ожидать. Оказавшись в Литве, Сергей Тихановский повел себя так, что у даже его идейных сторонников возникло чувство острого недоумения и даже стыда.

    Выступая на митингах, Тихановский производил какие-то странные, неестественные движения, произносил экспрессивные, но малосвязные речи. Он с плачем рассказывал, как его заставляли убираться в ШИЗО и годами не давали смотреть телевизор. «Последние два года меня усиленно откармливали, давали двойную порцию. А последние месяцы творог, молоко, мясо, сок... кошмар!», – делился он. «Лично я собираюсь этот режим ломать. Я буду его ломать, как и тот тюремный. И даже если вы не будете мне помогать, или будете помогать слабо, я все равно будут ломать этот режим. Жыве Беларусь!» – так заключал он свои речи.

    Александр Лукашенко сообщил, что американцы нарушили неофициальный договор, который они с ним заключили при освобождении Тихановского и прочих оппозиционеров. «Американцы мне пообещали: «Вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет». Только выпустили в Литве из бусика этого (Тихановского – прим. ВЗГЛЯД) – наутро заявление. А мы знаем, как ночью их готовили: «Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били», – добавил президент Белоруссии.

    Проведя встречи с руководством Литвы и Польши, Сергей Тихановский объявил, что приступает к конкретным действиям по «борьбе с лукашизмом», но на это ему понадобятся деньги, много денег. «В ближайшее время я буду встречаться с белорусами в разных странах и городах ЕС, США и Канады. От диаспор уже поступает много предложений организовать эти встречи и взять на себя расходы», – сообщил Тихановский, призвав сторонников присылать ему деньги на поездку. Чем вызвал недоумение: если «диаспоры» и так готовы оплатить ему этот вояж, зачем просить еще?

    «Дайте мне хоть какие-нибудь ресурсы! – умолял Тихановский в одном из интервью. – Дипломатические ресурсы у меня уже есть, а остальных у меня никаких нет. Мне нужны помощники – там, там, там, везде!»

    Потом Тихановский сообщил, что на самом деле ни он, ни его супруга никогда не хотели быть президентами Белоруссии. «Я как огонь, как локомотив, как двигатель. Я герой, мученик. Люди идут ко мне, чтобы обнять меня... Но это же не значит, что они ведут меня в президенты. Мне не в президентское кресло надо, мне нужна демократическая Беларусь. Мне все равно, кто там будет президентом, и Светлане тоже. Я вчера в самолете спросил, мы летели. Светлана даже баллотироваться не будет. «И даже министром иностранных дел я не пойду», – сказала она», – поведал супруг «президента Светы».

    Тихановский опубликовал видео, в котором призвал собрать ему 200 тыс. евро «для мощного удара по лукашизму», который он обещал нанести уже через три недели. «Вы все увидите результаты», – пообещал он. Однако «удар по лукашизму» пришлось отменить – вместо 200 тысяч Тихановский сумел собрать лишь тысячу.

    «Я увидел, что отклик небольшой – мы когда-то за час собирали на стримах суммы во много раз большие», – жаловался он в эфире.

    Потерпев неудачу в сборе средств, Сергей Тихановский обрушился на свою аудиторию с горькими упреками: «Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться», – добавил он. Такие заявления вызвали ответный иронический отклик. «Если у меня что-то не получается – виноваты вы. Дайте мне ресурсы, помощников, работу, вертолет и миллион долларов», – пишут люди в социальных сетях.

    Пытаясь оправдать Сергея Тихановского, его сторонники стали рассказывать, что, мол, перенесенные им «пытки в лукашистских застенках» расшатали его психику. Но им тут же предъявили видеоролики, отснятые Тихановским в 2019-2020 годах, до ареста – на них он ведет себя столь же нагло. Некоторые даже заподозрили, что Лукашенко специально выпустил узника, заранее понимая, что тот дискредитирует все «змагарское» движение. В связи с этим появились опасения, что Тихановского могут «прихлопнуть» – все равно, мол, ни на что другое, кроме как на роль «сакральной жертвы», он оказался не способен.

    «Батькин ход гениален, конечно. Это существо умудрилось за одну неделю стать посмешищем для всего интернета,

    обгадиться по всем фронтам, окончательно похоронить последние жалкие надежды змагарства, внести раскол, всех со всеми перессорить. Боюсь за одно. Скоро западные спецслужбы реально просекут фишку и этого самородка просто грохнут и повесят на «рэжым». Серега, аккуратно там», – иронически призывает белорусский журналист Григорий Азаренок.

    Почему Тихановский так настойчиво требует денег у своих сторонников? Дело в том, что с 1 июля прекратило свое функционирование американское Агентство по международному развитию (USAID), ранее подкармливавшее подобных «борцов с режимом». В числе пострадавших от этого решения оказались российские и белорусские «оппозиционеры», оказавшиеся в странах Прибалтики – они жили как раз за счет американского финансирования.

    И хотя финансовую «табуретку» из-под них выбили еще зимой, «змагары» жили надеждой на возвращение грантов. Теперь надежды иссякли и приходится бороться за каждую копейку, привлекая к себе максимум внимания.

    Именно по этой причине Светлана Тихановская побывала на недавнем саммите НАТО в Гааге, где пыталась добыть денег. Тихановская говорила там о необходимости использования Белоруссии в качестве оружия против России и предложила свои услуги для реализации данной цели. «Белоруссия – ключ к безопасности Европы. Ее следует рассматривать не только как угрозу, но и как возможность», – написала «президентка» на своей странице в соцсетях.

    В заключение стоит отметить: все подобные персонажи кажутся безобидными ровно до того момента, пока их не назначают руководить разнообразными «Институтами национальной памяти» или «Комиссиями по борьбе с наследием тоталитаризма», основываемыми под присмотром западных кураторов на территории стран, в которых «восторжествовала демократия». Люди, подобные Сергею Тихановскому и его супруге, принесли неисчислимые беды народам ряда постсоветских республик, где они пришли к власти. Псевдооппозицию, управляемую и контролируемую Западом, к власти нельзя допускать ни в коем случае. Белорусский избиратель, похоже, твердо выучил этот урок – потому и смеется сегодня над Тихановским и отказывает ему в финансировании.

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