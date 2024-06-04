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    4 июня 2024, 22:20 • В мире

    Беглые противники Лукашенко похоронили сами себя

    Беглые противники Лукашенко похоронили сами себя
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Сбежавшие из Белоруссии политические противники Лукашенко – белорусская оппозиция в эмиграции во главе со Светланой Тихановской – решили показать «пример демократии». Оппозиционеры провели выборы, пытаясь создать нечто вроде параллельного парламента «в изгнании». Результат этой процедуры оказался фатальным и для самой Тихановской, и для всей беглой белорусской оппозиции в целом.

    В конце мая белорусская оппозиция в эмиграции проводила выборы в свой Координационный совет (КС), который воспринимается этой публикой как протопарламент. Отдать голос граждане Белоруссии могли посредством специально разработанного приложения Belarus ID. Прецеденты такого рода голосования в мировой практике имеются: в декабре 2020 года оппозиция в Венесуэле организовала онлайн-референдум, в котором приняли участие 6,5 млн человек. Результаты этого референдума были признаны Госдепом США.

    Однако белорусское онлайн-голосование привлекло на несколько порядков меньше избирателей, нежели венесуэльское. В выборах Координационного совета приняли участие 6723 гражданина Белоруссии. Это примерно 3% от взрослой части белорусов зарубежья при оценке численности диаспоры в 300-350 тыс. человек.

    В 2020 году оппоненты Александра Лукашенко называли его «Саша 3%». Теперь оппозиция сама осталась с тремя процентами – и не от всего населения, а лишь от политэмигрантов. Выходит, что даже участники событий 2020 года больше не доверяют своим лидерам и не прислушиваются к их призывам.

    Нынешняя белорусская оппозиция дискредитирует себя на протяжении всех четырех лет, прошедших с президентских выборов. Не обошлась без скандалов и кампания по выборам в Координационный совет.

    В конце апреля хакеры выложили в открытый доступ базу обращений граждан в КГБ Белоруссии с 2014 по 2023 год – и там обнаружились доносы кандидатов в КС Павла Белютина и Ольги Тишкевич на своих же соратников по борьбе. Следующая скандальная ситуация произошла с руководителем объединения бывших белорусских силовиков BYPOL Александром Азаровым – возглавляемый им список сняли с голосования из-за того, что он использовал для агитации чат-бот в Telegram, предназначенный для организации «восстания» в Белоруссии.

    Пожалуй, самый забавный инцидент произошел с политологом казахского происхождения Розой Турарбековой – из ее списка по собственной инициативе вышли две женщины, а для соблюдения «гендерного баланса» из списка были исключены двое мужчин.

    Как видим, белорусские оппозиционеры во всем стараются следовать принятой на Западе леволиберальной методичке – как в продвижении в политику этнических меньшинств, так и в политизации половой принадлежности.

    Больше всего голосов на выборах получили списки, во главе которых были экс-министр культуры Белоруссии и дипломат Павел Латушко (35,1%) и бывший ресторатор Вадим Прокопьев (15,6%). Они представляют два разных направления, сформировавшихся за четыре года в белорусской оппозиции – умеренное и радикальное. Первые выступают за ненасильственные методы борьбы с действующей белорусской властью, вторые не исключают или напрямую ратуют за реализацию силового сценария.

    Латушко до прихода в оппозицию делал дипломатическую карьеру при «диктаторе» Лукашенко, был послом в Польше и Франции. Своего бывшего патрона он хочет сместить с поста президента через международное давление и санкции. Идея фикс возглавляемого Латушко «Народного антикризисного управления» состоит в том, чтобы добиться от Международного уголовного суда выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.

    Что касается Прокопьева, то он высказывает более радикальные взгляды – вплоть до идеи «освобождения» Белоруссии силами воюющих сегодня на Украине белорусских наемников. Он создал полк «Погоня», который проходил боевую подготовку на украинской территории. На мероприятиях в Европе и Америке Прокопьев уверял публику, что его вооруженное формирование готово дать бой белорусской армии. Но в итоге «Погоня» развалилась, а ее создателя объявили на Украине персоной нон грата.

    Помимо команды Латушко к умеренному лагерю можно отнести списки «Молодежного наступления» активистки Лизаветы Прокопчик (оно получило 8,9% голосов) и «Наше дело» Розы Турарбековой (7,3%). К радикальному крылу вместе с Прокопьевым принадлежат списки «Независимые белорусы» блогера Максима Шабуцкого (9,2%) и «Воля» блогера Александра Кабанова (6,4%).

    Близкий к офису Светланы Тихановской список «Европейский выбор» финишировал лишь четвертым со скромным результатом в 9%. Движение мужа Тихановской, которого она подменяла на президентских выборах, «Страна для жизни» и вовсе не преодолело трехпроцентный барьер.

    В парламентской демократии, за которую на словах выступает лидер белорусской оппозиции, такой результат выборов означал бы смену власти. Однако уходить в отставку Тихановская даже не думает, хотя ее легитимность была серьезнейшим образом подорвана выборами в КС.

    Павел Латушко и особенно Вадим Прокопьев в разное время критично высказывались о работе офиса Тихановской. У обоих новоизбранных членов КС имеются большие политические амбиции. В такой ситуации можно прогнозировать усиление конфликтности в оппозиционной среде и даже попытки заместить Тихановскую в качестве «аватара» белорусского протестного движения на международной арене.

    Однако даже если экс-кандидатку в президенты «подвинут», это едва ли приведет к каким-либо изменениям в отношении к белорусскому вопросу на Западе.

    Беглая белорусская оппозиция, кто бы ее ни возглавлял, не в состоянии оказывать хоть сколько-нибудь существенное воздействие на западных политиков.

    Об этом говорит, к примеру, тот факт, что Тихановской за четыре года не удалось договориться даже об упрощении легализации белорусских политэмигрантов за границей. Что уж тут говорить о куда более амбициозном плане Латушко добиться от МУС выдачи ордера на арест Лукашенко. И тем более о грезах Прокопьева о помощи Запада в организации войска для свержения «кровавого режима».

    Выборы в КС с мизерным числом участников, по сути, делегитимизировали всю белорусскую оппозицию. Группа лиц, за которой стоит меньше семи тысяч человек, априори не может быть субъектом политики. В лучшем случае ей может быть уготована роль пешки в чужой игре.

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