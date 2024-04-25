Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии

Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ

Барды Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой

Tекст: Вера Басилая

Татьяна и Сергей Никитины назвали сообщения о якобы спонсировании ими ВСУ «злонамеренной ложью и клеветой». Они подчеркнули, что отказались от участия в фестивале Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен пройти в Черногории.

Барды объяснили, что написали письмо устроителям фестиваля, чтобы развеять все сомнения. Никитины настаивают, что дорожат российским гражданством, называя Отечеством русский язык и Россию, следует из обращения на их сайте.

Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ, а главными ценностями считают «жизнь человека и его достоинство».

Барды подтвердили, что их единственный сын уехал учиться в США еще в 1990 году, и оформляло документы на выезд Гособразование СССР. После того как сын женился и родились внуки, Никитины стали часто ездить в США. По их словам, такой жизнью они живут последние 30 лет, но остаются гражданами России и не собираются ничего менять.

Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.