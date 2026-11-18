От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Южная Корея спустила на воду новый фрегат-невидимку с мощным радаром
Южная Корея спустила на воду 3600-тонный фрегат с передовым радаром
Министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль заявил о спуске на воду нового 3600-тонного фрегата Pyeongtaek, оснащенного передовыми радиолокационными системами и мощным ракетным вооружением.
Церемония прошла на верфи компании Hanwha Ocean в городе Кодже, пишет Yonhap. Корабль стал пятым судном в рамках программы Ulsan-class Batch-III по замене устаревших патрульных корветов и получил название в честь города Пхёнтхэк, где базируется Второй флот военно-морских сил страны.
«Начав без единого собственного военно-морского судна, ВМС Республики Корея сейчас продвигаются за пределы современных боевых кораблей отечественной постройки к будущим ключевым активам, включая атомные подводные лодки и командные корабли», – заявил Кан Син Чхоль.
Фрегат длиной 130 метров и шириной 15 метров несет мощное вооружение, включая главное орудие и установки вертикального пуска противокорабельных, зенитных и тактических ракет, а также противолодочные торпеды большой дальности.
Корабль оснащен многофункциональным радаром с фазированной антенной решеткой из четырех фиксированных панелей для кругового обзора и одновременного перехвата множества воздушных целей. Радарные панели и инфракрасные датчики спрятаны внутри мачты, поглощающей радиоволны, что затрудняет обнаружение судна противником.
Фрегат использует гибридный двигатель с пониженным уровнем шума и две гидроакустические системы для поиска подводных угроз. Передача корабля военным ожидается в конце 2027 года после завершения эксплуатационных испытаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южнокорейская компания HD Hyundai совместно с американской оборонной фирмой спустила на воду 600-тонный автономный надводный корабль. В мае на Северной верфи состоялась закладка девятого фрегата проекта 22350 для ВМФ России. В январе главнокомандующий ВМС США адмирал Дарил Кадл предложил внедрить распределенное модульное строительство для ускорения выпуска американских фрегатов.