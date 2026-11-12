Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Компании из США и Южной Кореи спустили на воду новый надводный беспилотник
HD Hyundai и Anduril спустили на воду 600-тонный корабль-беспилотник
Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai совместно с американской оборонной фирмой Anduril Industries разработала и спустила на воду 600-тонный автономный надводный корабль.
Церемония спуска судна на воду состоялась на верфи HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, передает Ренхап.
Корабль оснащен системой автономной навигации VAone от южнокорейских специалистов и программной платформой Lattice от американской Anduril. Такое оборудование позволяет судну выполнять задачи по разведке, наблюдению и сбору морской информации без экипажа на борту.
Разработчики намерены провести первоначальные ходовые испытания у побережья Ульсана, а в начале следующего года отправить беспилотник на тесты в США для сбора эксплуатационных данных. Проект создавался с целью выхода на американский рынок: в сентябре ВМС США объявили о планах приобрести 30 средних автономных кораблей для усиления флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американское подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace заявило о планах провести тестовые запуски ракет системы Chunmoo с судна у побережья Соединенных Штатов.
На прошлой неделе власти Южной Кореи одобрили базовый план проекта строительства первых в истории страны атомных подводных лодок.
В прошлом месяце Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск и грузов.