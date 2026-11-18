Tекст: Андрей Резчиков

Новым послом Японии в России назначен 63-летний Хидэки Уяма. На этом посту он сменит Акиру Муто, который возглавлял дипмиссию с конца 2023 года. Уяма работает в аппарате министерства иностранных дел с 1988 года. Ранее он возглавлял российский отдел внешнеполитического ведомства, был директором европейского департамента МИД, а также послом в Дании.

При этом дипломат успел дважды поработать в посольстве Японии в столице РФ. Трудился он в должности советника: с июля по сентябрь 2005 года и с июля 2010 года по сентябрь 2012 года. С декабря 2025-го занимал должность посла по вопросам прав человека, международного миротворчества, а также представителя Токио на консультативных совещаниях по Договору об Антарктике (КСДА).

Как пишет японское издание Nippon, назначение опытного русиста происходит на фоне затяжного охлаждения двусторонних отношений. В Москве Уяме предстоит решать сложные дипломатические и консульские вопросы, включая взаимодействие в условиях взаимных ограничений.

Сегодня российско-японские отношения фактически заморожены, хотя отдельные экономические и гуманитарные контакты продолжают сохраняться. После февраля 2022 года Токио присоединился к санкциям стран G7 против России. В ответ Москва внесла Японию в перечень недружественных государств и ввела встречные ограничения.

Из-за недружественной политики Токио Россия также прекратила консультации по заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны. Москва отменила и безвизовые обмены для граждан Японии с Курильскими островами. Кроме того, Россия вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в этом регионе.

Первый для президента России Владимира Путина визит на Итуруп (один из Курильских островов) в августе этого года вызвал крайне негативную реакцию в Японии. Премьер-министр страны Санаэ Такаити официально назвала поездку «абсолютно неприемлемой», а правительство начало экстренную проработку «контрмер», включающих жесткое расширение санкций.

Через месяц произошел дипломатический скандал из-за открытия в Хабаровске 15-метрового памятника в честь победы СССР над милитаристской Японией во Второй мировой войне. В Токио потребовали демонтировать монумент, что вызвало резкий отказ со стороны Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования Токио абсурдными, а в Российском военно-историческом обществе отметили, что монумент отражает исторические итоги Второй мировой войны.

В последнее время в России говорят об отходе Японии от послевоенного пацифизма. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, Владимир Путин прямо отметил: Москва заинтересована в сотрудничестве с Токио, но не может игнорировать военные приготовления и жесткую риторику японских руководителей. Особую озабоченность вызывают планы страны по закупке крылатых ракет и размещению на японской территории американских наземных ракетных комплексов средней дальности Typhon.

Очередное напряжение в отношениях произошло в середине октября, когда на Сахалине был задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии ФСБ, он собирал по заданию японской разведки сведения об обороноспособности России и жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

Тем не менее торговля в отдельных секторах начала восстанавливаться. По данным портала Russia's Pivot to Asia, в этом году произошел рост двустороннего товарооборота за счет закупок Японией российских морепродуктов, нефти и алюминия. Японские компании сохраняют долю в нефтегазовых проектах на Сахалине («Сахалин-1» и «Сахалин-2»), поскольку эти поставки критически важны для энергобезопасности страны.

Стороны периодически обсуждают технические вопросы, включая возможные перспективы возобновления прямого авиасообщения и возобновление гуманитарных поездок японцев к местам захоронений на Курилах. Как напоминают эксперты,

Уяма выступал за ужесточение санкций в отношении России,

поэтому он наверняка будет действовать в рамках нарративов, выработанных МИД Японии в русле недружественной политики G7, тем не менее возможность для прагматичного диалога сохраняется, хоть и в ограниченном виде.

«Хидэки Уяма, которого Япония назначила новым послом в Москве, в каком-то смысле является русистом. Он с 80-х годов работал в японском МИД на советском, а затем и российском направлении. Его самый высокий пост – директор департамента Европы, куда входит и Россия», – рассказал Александр Панов, профессор МГИМО, экс-посол России в Японии.

По словам спикера, выбор посла в Москве был вполне ожидаем. «Токио не располагает большим количеством претендентов, поскольку немногие дипломаты в Японии настолько глубоко знают Россию», – отметил собеседник.

Политолог напомнил, что дипломат был активным сторонником введения санкций против России и утверждал, что жесткие экономические рестрикции якобы заставят Москву прекратить СВО. «Назначение Уямы может быть бюрократическим подходом Японии, призванным продемонстрировать продолжение жесткой линии по территориальному вопросу и другим направлениям», – указал эксперт.

«При таком сценарии работа нового посла будет укладываться в тактику Токио по сохранению давления на российскую сторону»,

– допустил Панов. Впрочем, уточнил он, логика станет яснее в случае встречи президента России Владимира Путина с премьером Японии Санаэ Такаити на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

«Не исключено, что Токио ощутимо смягчит тон диалога с Москвой и в целом станет придерживаться меньшей напряженности. Это скажется на работе посольства Японии в России, поскольку Уяма последует в фарватере центральной японской власти», – объяснил собеседник.

Новый посол постарается сохранить и приумножить все то, что сделал его предшественник – Акира Муто, считает в свою очередь Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО. «Предыдущий глава японского диппредставительства уделял большое внимание развитию культурных проектов и образовательных контактов с Россией, поддержанию диалога по направлениям «второго эшелона», – напомнил спикер.

«Думаю, Уяма также постарается наращивать активность посольства в этих сферах – с поправкой на сложный контекст отношений Москвы и Токио на фоне украинского кризиса и территориальных вопросов», – предположил собеседник.

Назначение Уямы объясняется прежде всего плановой ротацией,

отмечает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков. «В МИД страны действует трехлетний цикл смены послов, и срок его предшественника истек. Второй фактор – наличие у Уямы трудового опыта на российском направлении и в Европейском бюро, что формально делает его подходящей фигурой для работы в условиях жесткого внешнеполитического курса Токио», – пояснил эксперт.

По мнению собеседника, ожидать системных изменений в двусторонних отношениях не приходится. «Уяма будет действовать в рамках нарративов, выработанных МИД Японии в русле санкционной политики G7, и продолжит линию на дальнейшее давление на Россию. В первую очередь ему придется иметь дело с уже известными острыми вопросами: безопасностью, последствиями СВО для двусторонних отношений, отсутствием диалога на высшем, правительственном, парламентском и бизнес-уровне. Перспективы развития отношений в ближайшее время не просматриваются», – полагает спикер.

По мнению Казакова, пространство для прагматичного диалога сохраняется лишь в ограниченном виде – в гуманитарной, консульской сферах и отчасти в бизнесе, но и «эти направления испытывают серьезное давление со стороны санкционных ограничений». «Уяма, как опытный русист, теоретически мог бы наладить рабочие каналы связи, но только при условии, что он встроится в существующую систему двусторонних отношений и будет действовать прагматично, не пытаясь продвигать антироссийскую повестку», – прогнозирует эксперт.

Политолог предположил, что пока не произойдет изменений в ситуации санкционного противостояния, отношения между двумя странами будут только ухудшаться. По его словам, Японии следовало бы проводить политику, которая не ведет двусторонние отношения к дальнейшей деградации, однако текущий курс Токио этому не способствует. «В долгосрочной перспективе, учитывая географическое соседство, России и Японии придется выстраивать нормальные отношения, но этот процесс будет длительным и тяжелым», – резюмировал эксперт.