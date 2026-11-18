Мурашко: Сотрудничество России и Китая в здравоохранении достигло высшего уровня

Tекст: Дарья Григоренко

Об этом он рассказал по итогам двусторонних переговоров на полях делового саммита АТЭС в Шэньчжэне, передает ТАСС.

Мурашко напомнил о недавнем визите председателя Государственного комитета КНР по здравоохранению Лэй Хайчао в Россию. По словам министра, стороны подписали дорожную карту и определили форматы работы над сложными научными проблемами в медицине, включая лечение сахарного диабета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на российские технологии мобильной медицины в Африке.

В августе глава Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила рост числа пациентов из Китая и Индии в отечественных клиниках.

В том же месяце глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о намерении внедрять методы традиционной китайской медицины для реабилитации в России.