От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Мурашко оценил уровень сотрудничества России и Китая в медицине
Мурашко: Сотрудничество России и Китая в здравоохранении достигло высшего уровня
Взаимодействие России и Китая в сфере здравоохранения в последние годы находится на самом высоком уровне, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Об этом он рассказал по итогам двусторонних переговоров на полях делового саммита АТЭС в Шэньчжэне, передает ТАСС.
Мурашко напомнил о недавнем визите председателя Государственного комитета КНР по здравоохранению Лэй Хайчао в Россию. По словам министра, стороны подписали дорожную карту и определили форматы работы над сложными научными проблемами в медицине, включая лечение сахарного диабета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на российские технологии мобильной медицины в Африке.
В августе глава Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила рост числа пациентов из Китая и Индии в отечественных клиниках.
В том же месяце глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о намерении внедрять методы традиционной китайской медицины для реабилитации в России.