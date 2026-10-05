Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Роспотребнадзор запросил объяснения у Burger King после скандального видео
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю запросило у Burger King во Владивостоке пояснения по поводу зафиксированных на видео нарушений, сообщил представитель ведомства.
«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю по результатам анализа информации, размещенной на официальных страницах социальных сетей Владивостока, а также обращений потребителей, поступивших в управление, в адрес контролируемого лица, осуществляющего деятельность на предприятиях общественного питания Burger King во Владивостоке, направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам», – сообщили в ведомстве.
После рассмотрения полученных материалов управление в отношении предприятия, допустившего нарушения, примет комплекс мер в соответствии с российским законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, при этом ситуация остается на контроле ведомства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сеть Burger King закрыла два заведения во Владивостоке после появления скандального видео.
В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как заявляется, запечатлена кухня ресторана Burger King на улице Семеновской в центре Владивостока: на одном ролике сотрудник берет со стола средство контрацепции рядом с бургерами и демонстрирует его, на другом – работник пинает футбольный мяч.