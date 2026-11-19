О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.3 комментария
Politico: «Коалицию желающих» возглавляют ослабшие лидеры
Саммит «коалиции желающих» по Украине собрался в Берлине при участии ослабленных дома канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Энди Бернама, пишет Politico.
Лидеры «коалиции желающих» впервые с августа собрались в Берлине, чтобы обсудить юридически обязывающие гарантии безопасности для Киева, дополнительное финансирование его военных нужд на следующий год, поставки средств ПВО против реактивных дронов и дальнобойного оружия, а также согласовать позиции по переговорам, которые ведет команда Дональда Трампа, пишет Politico.
В среду Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредит в 45 млрд евро на 2027 год. «Мы обсудим это предложение также с нашими партнерами по коалиции желающих», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Саммит совпал с первыми военными учениями коалиции в Польше, где тысячи военнослужащих отрабатывают поддержание потенциального мира на Украине. Позиции сопредседателей формата ослаблены: Мерц едва удержал пост канцлера после провала христианских демократов на выборах, Макрон исторически непопулярен и рискует потерять союзников на президентских выборах в следующем году на фоне роста поддержки Марин Ле Пен, а Бернем возглавил правительство Британии в июле без всеобщих выборов и на мировой арене пока не проверен.
Директор Chatham House Бронвен Мэддокс главной опасностью для Украины назвала попытку Трампа на саммите в Шэньчжэне с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином продвинуть свою модель мира с передачей России территорий, которые она не смогла захватить силой. В Киеве, по словам высокопоставленного украинского чиновника, довольны и Бернемом, и Мерцем с Макроном, а Германию считают лидером по объему поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о невыполнении планов альянса по поставкам Украине оружия на 70 млрд долларов и закупкам европейскими странами американских вооружений на 12–15 млрд долларов. Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали обсудить в Берлине с представителями Украины и Европы гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Французская оппозиция оценила как «ложь на государственном уровне» публикации о том, в каком составе действуют на Украине военнослужащие французских ВС.