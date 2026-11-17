17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Лавров: Россия знает о присутствии иностранных военных на Украине
Российская сторона в курсе присутствия иностранных военных на территории Украины, она передавала озабоченности соответствующим странам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Думаю, [иностранные военные находятся на Украине] дольше, чем полгода. И не только французские. Нам это известно», – цитирует министра ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия передавала свою озабоченность странам, чьи военные находятся на Украине, предупреждая, что это расценивается как прямое участие в конфликте, наряду с содействием в целеполагании и предоставлении спутниковых данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Лавров заявил о передаче Вашингтоном Киеву разведданных для ударов по гражданским целям в России.
В марте Лавров назвал оккупационными войсками западные «стабилизационные силы» на Украине.
В 2025 году глава российского МИД отметил использование Украины западными странами в качестве тарана против России.