Tекст: Алексей Дегтярёв

«Думаю, [иностранные военные находятся на Украине] дольше, чем полгода. И не только французские. Нам это известно», – цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия передавала свою озабоченность странам, чьи военные находятся на Украине, предупреждая, что это расценивается как прямое участие в конфликте, наряду с содействием в целеполагании и предоставлении спутниковых данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Лавров заявил о передаче Вашингтоном Киеву разведданных для ударов по гражданским целям в России.

В марте Лавров назвал оккупационными войсками западные «стабилизационные силы» на Украине.

В 2025 году глава российского МИД отметил использование Украины западными странами в качестве тарана против России.