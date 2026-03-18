В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Военный ВСУ подорвал гранату в магазине в Запорожской области
Военный ВСУ подорвал гранату и погиб в магазине в Запорожской области
В подконтрольном Украине поселке Новониколаевка Запорожской области военнослужащий ВСУ подорвал гранату прямо в магазине, в результате чего погиб сам, а продавщица получила тяжелые ранения, пишут местные СМИ.
Военнослужащий в поселке Новониколаевка Запорожского района, находящемся под контролем ВСУ, погиб после взрыва гранаты в магазине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
Как сообщили в полиции, причиной инцидента стало неосторожное обращение с боеприпасом.
В результате взрыва погиб сам военный, а продавщица магазина получила множественные осколочные ранения. Женщину срочно госпитализировали в медицинское учреждение, о ее состоянии подробностей пока нет.
Отмечается, что ранее в этот же день в Запорожье, также подконтрольном ВСУ, еще один военнослужащий подорвал гранату возле многоквартирного дома. Обстоятельства этих происшествий пока уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киеве дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения.
До этого в Черновцах местный житель взорвал гранату в ходе уличной ссоры, ранения получили трое гражданских. А в городе Рудки Львовской области мужчина подорвал гранату после того, как его остановил дорожный патруль за нарушение правил дорожного движения.