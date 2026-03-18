Военный ВСУ подорвал гранату в магазине в Запорожской области

Военный ВСУ подорвал гранату и погиб в магазине в Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащий в поселке Новониколаевка Запорожского района, находящемся под контролем ВСУ, погиб после взрыва гранаты в магазине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

Как сообщили в полиции, причиной инцидента стало неосторожное обращение с боеприпасом.

В результате взрыва погиб сам военный, а продавщица магазина получила множественные осколочные ранения. Женщину срочно госпитализировали в медицинское учреждение, о ее состоянии подробностей пока нет.

Отмечается, что ранее в этот же день в Запорожье, также подконтрольном ВСУ, еще один военнослужащий подорвал гранату возле многоквартирного дома. Обстоятельства этих происшествий пока уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киеве дезертир ВСУ подорвал гранату в своей квартире, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения.

До этого в Черновцах местный житель взорвал гранату в ходе уличной ссоры, ранения получили трое гражданских. А в городе Рудки Львовской области мужчина подорвал гранату после того, как его остановил дорожный патруль за нарушение правил дорожного движения.