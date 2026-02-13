  • Новость часаPolitico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Россия делает ставку на промышленных роботов
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Европа начала планировать собственные силы ядерного сдерживания
    Жителей приграничья призвали не носить камуфляж
    Военкор: Европа не может наскрести ракеты для ПВО Украины
    Опрос: Запад ожидает начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет
    Япония задержала китайское рыболовное судно
    США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 февраля 2026, 10:44

    Дезертир ВСУ подорвал гранату в квартире Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Оболонском районе украинской столицы беглый военнослужащий украинских вооруженных сил устроил взрыв во время застолья, погиб один человек, сообщили в полиции города.

    Инцидент произошел во время конфликта при распитии спиртных напитков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В результате детонации боеприпаса погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

    Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний военнослужащий украинской армии, находящийся в розыске за самовольное оставление части.

    Жертвой взрыва стал 45-летний владелец жилья, к которому дезертир пришел в гости. Сам злоумышленник также пострадал. Дело завели по статье об умышленном убийстве.

    Ранее в городе Черкассы на Украине местный житель кинул в сторону сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранату. Его задержали.

    В декабре в подконтрольном киевскому режиму городе Сумы на Украине у 11-летнего ребенка в руках взорвался запал гранаты.

    12 февраля 2026, 13:02
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 12:41
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 14:44
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 13:29
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать диалог с США только на равных условиях, а при необходимости в «режиме жесткого торга», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения».

    По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске позволила достичь принципиальных договоренностей по путям урегулирования, а продолжающийся с того момента переговорный процесс, по мнению Москвы, должен привести к результатам, соответствующим договоренностям, достигнутым в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что это сложный путь, но единственно верный для достижения целей спецоперации политико-дипломатическими методами, а также для нормализации отношений между Россией и США. «Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга», – заявил он.

    Замминистра добавил, что переговоры осложняются позицией Европы, которая, по его словам, стала «главным спонсором киевского режима» и системным противником России. Рябков отметил, что страны Европы взяли курс на милитаризацию и подготовку к возможному военному столкновению с Россией, что также влияет на ход переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии определенного понимания по проведению нового раунда переговоров с США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил сохранение актуальности договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    12 февраля 2026, 19:54
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    12 февраля 2026, 12:04
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    12 февраля 2026, 21:19
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов

    Рютте: США готовы поставить оружие на 12-15 млрд долларов для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, только Вашингтон способен обеспечивать такие объемы поставок, передает РИА «Новости».

    «Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов, и только США способны поставлять их в таких масштабах», – заявил Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.

    В октябре президент США Дональд Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США.

    Ранее в ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева.

    12 февраля 2026, 13:47
    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    ВС России ударили «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» добили авиаремонтный завод во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили Львовский авиаремонтный завод, сообщается в Telegram-канале Поддубного.

    По словам военкора Евгения Поддубного, предприятие выполняло ключевую роль в обслуживании боевых самолетов F-16 и Mirage 2000.

    На момент удара на территории завода, по предварительной информации, находились французские истребители Mirage 2000. Это стало третьим случаем поражения объекта за время спецоперации на Украине и вторым за последние пять недель.

    Одновременно ракетный удар был нанесен по подстанции мощностью 750 кВ, обеспечивающей электроснабжение западных регионов Украины.

    Ранее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома.

    Вооруженные Силы России в январе с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    13 февраля 2026, 00:15
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    12 февраля 2026, 20:16
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    Украинское руководство планирует полностью запретить в стране российскую и русскоязычную литературу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua». Госкомтелерадио уже готовит проект соответствующего постановления, который может включать подобные ограничительные меры.

    «На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи», – приводятся в публикации слова министра культуры Татьяны Бережной.

    По словам чиновницы, правительство рассмотрело петицию с призывом к полному запрету печати и распространения книг на русском языке. В ответ власти активизировали работу по созданию юридических механизмов с четкой процедурой реализации.

    Бережная добавила, что действующий закон об издательском деле уже запрещает продукцию, оправдывающую спецоперацию на Украине и содержащую антиукраинские смыслы. Сейчас ведомство работает над постановлением для внедрения конкретного механизма исполнения этих норм.

    Ранее Украинский институт национальной памяти потребовал убрать памятники героям Бородинского сражения. До этого языковой омбудсмен Елена Ивановская обнаружила в мультфильме «Маша и медведь» элементы влияния КГБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.

    12 февраля 2026, 15:48
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну

    Орбан счел вступление Украины в Евросоюз угрозой безопасности Венгрии

    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Вступление Украины в Евросоюз приведет к войне, а не к миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена поддерживать угрозу для своей безопасности и не будет финансировать, вооружать или легитимизировать подобные риски.

    «Владимир Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу», – написал в соцсетях премьер-министр.

    Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза, однако это решение, по признанию европейских чиновников, носило скорее символический характер в поддержку Киева и Кишинева.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в Евросоюз автостопом. Он также призвал заменить членство Украины в Евросоюзе стратегическим партнерством. А план ускоренного вступления Украины в Евросоюз венгерский премьер назвал войной против Венгрии.

    12 февраля 2026, 21:59
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева

    Страны группы «Рамштайн» пообещали выделить сотни миллионов на оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о решении стран-участниц контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия производства США для ВСУ.

    Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились направить сотни миллионов долларов на закупку вооружений американского производства для нужд ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы в Брюсселе.

    «Я хочу поблагодарить Британию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад», – заявил Рютте.

    Он также отметил, что в ближайшие дни и недели другие страны могут принять решение о предоставлении новых средств на приобретение оружия США для нужд Киева. Таким образом, коллективная поддержка стран «Рамштайн» может существенно возрасти в ближайшее время.

    Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    В странах Евросоюза возникли разногласия по вопросу распределения 90 млрд евро на военную помощь Киеву, включая приоритеты для европейских производителей.

    12 февраля 2026, 12:57
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Кондратовки, Андреевки, Мирополья и Новодмитровки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Покровкой и Петропавловкой.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Боровой, Ковалевки и Нечволодовки Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, три брониемашины «Казак», четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Светлого, Белицкого, Кучерова Яра, Сергеевки ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Горького, Ровного, Самойловки, Никольского, Чаривного, Розовки, Барвиновки Запорожской области и Тихого Днепропетровской области.

    При этом противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 бронемашин и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    За последние сутки ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    13 февраля 2026, 09:35
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не использовать камуфляжную или военную одежду.

    Гладков в Max рекомендовал жителям приграничных территорий воздержаться от ношения камуфляжа из-за участившихся атак беспилотников.

    Он отметил, что это особенно важно для проживающих и приезжающих по делам в пределах 25 километров от границы.

    Гладков подчеркнул, что в последнее время увеличились случаи атак FPV-дронов по людям, одетым в зеленую военную форму. По его словам, такая одежда может стать причиной ошибочного удара по гражданским.

    В обращении губернатор назвал отказ от камуфляжа идеальным вариантом для обеспечения личной безопасности и минимизации рисков в условиях приграничной обстановки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    До этого Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    12 февраля 2026, 19:32
    Депутатов Верховной рады обязали сдать анализы из-за вспышки кишечной инфекции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские парламентарии, явившиеся на рабочие места в четверг, получили распоряжение пройти лабораторные исследования из-за подозрения на распространение кишечной инфекции.

    Украинское издание «Главком» со ссылкой на пресс-службу парламента приводит распоряжение: «В Верховной раде всех депутатов, пришедших сегодня, 12 февраля, на работу, заставляют сдавать лабораторные анализы», передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, предварительно рассматривается версия ротавирусной либо другой острой кишечной инфекции. Несколько десятков парламентариев не вышли в сессионный зал, у многих отмечены диарея, рвота и температура до 38 °C. Из-за нехватки депутатов Рада не смогла утвердить повестку дня и разошлась как минимум до 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ульяновске школу № 62 закрыли на дезинфекцию после отравления десятков учеников. В Невском районе Петербурга нескольких детей госпитализировали после обеда в школьной столовой. В Карабудахкентском районе Дагестана начали проверку по факту массового отравления детей.

    12 февраля 2026, 19:40
    На Украине сообщили об угрозе пусков ракет «Орешник»

    На Украине сообщили о сохранении угрозы пусков ракет «Орешник»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские источники выразили опасения по поводу возможных запусков баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в ближайшие дни.

    На Украине выразили обеспокоенность в связи с возможным запуском новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр, передает Lenta.ru.

    В украинских социальных сетях предупреждают о вероятном увеличении количества воздушных тревог в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиаремонтному заводу во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000. В январе российские военные с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

