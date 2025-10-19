  • Новость часаТрамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России
    Трамп предъявил ультиматум Колумбии
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Трамп заявил о неизбежных потерях территорий Украиной
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    40 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    19 октября 2025, 17:41 • Новости дня

    Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поставки вооружения Украине не должны происходить в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие, сообщает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он отметил: «Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты».

    По его словам, интересы США должны стоять на первом месте при принятии решений о военной помощи другим странам. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен жертвовать своей безопасностью ради поддержки других государств.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Украина обращалась к нему с просьбой разрешить передачу ей данных вооружений.

    «Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим», – заявил Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на обсуждение этого вопроса с президентом России, Соединенные Штаты в первую очередь должны заботиться о собственных интересах в сфере безопасности.

    Президент США также выразил уверенность, что сможет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он заявил: «Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли».

    Американский лидер отметил наличие у него хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, что, по его мнению, может способствовать поиску мирного решения и развитию сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.


    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    Комментарии (21)
    19 октября 2025, 16:17 • Новости дня
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    @ 7777777kz/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные заняли промзону Херсона и дачные поселки на островах в низовьях Днепра, что фактически означает начало операции по освобождению города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

    Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

    Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

    Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

    Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

    Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».

    Комментарии (4)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев


    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (7)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (14)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (3)
    19 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России

    Зеленский потребовал решительных шагов против России от США, Европы и Запада

    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Украина не намерена делать уступки России, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Lenta.ru.

    «Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», – заявил глава киевского режима. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны западных государств.

    В ходе заявления украинский лидер вновь обвинил Россию в затягивании конфликта и стремлении достичь мира исключительно «с позиции силы». Он отметил, что Украина не будет ничего дарить России, и призвал международное сообщество к более активной поддержке.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    Комментарии (15)
    19 октября 2025, 10:29 • Новости дня
    Мирошник сообщил о хищении полмиллиона единиц оружия «воришками» на Украине

    Мирошник: Полмиллиона единиц оружия разворовано «мелкими воришками» на Украине

    Мирошник сообщил о хищении полмиллиона единиц оружия «воришками» на Украине
    @ Bernd Weibrod/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Почти полмиллиона единиц оружия разворовано на Украине «мелкими воришками», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что оружие растащили «мелкие воришки» по углам и схронам. Речь идет о вооружении, которое было украдено внутри страны.

    Мирошник подчеркнул, что перепродажа иностранного вооружения происходит в гораздо больших масштабах и вне учета полиции, а контролирует эти процессы, по его словам, верхушка киевского режима совместно со спецслужбами западных стран.

    «Эти полмиллиона относятся к категории «трошечки для себе» (немного для себя – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил дипломат.

    Ранее Нацполиция Украины сообщила о почти полумиллионе украденных или утерянных единиц оружия с февраля 2022 года.

    Между тем, страны ЕС обязались купить у США оружие для Украины на 422 млн долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже наводнило черные рынки и это приведет Европу к катастрофическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Комментарии (3)
    19 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп опубликовал видео, где бомбит протестующих коричневой жидкостью
    Трамп опубликовал видео, где бомбит протестующих коричневой жидкостью
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях ролик, где управляет истребителем с надписью «KING TRUMP» и сбрасывает на протестующих коричневую жидкость на Таймс-сквер.

    По информации The Independent, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в короне за штурвалом истребителя с надписью KING TRUMP. В ролике экс-президент США пролетает над толпой протестующих движения No Kings, собравшихся на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

    В какой-то момент самолет сбрасывает на протестующих коричневую жидкость, а в фоне звучит песня Kenny Loggins «Danger Zone» – отсылка к фильму «Лучший стрелок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал обложку журнала Time из-за того, что ему не понравилось выбранное для публикации фото. Трамп признал, что Владимир Путин выглядит лучше него на совместном снимке, сделанном на Аляске.

    Комментарии (6)
    18 октября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп оригинально похвалил профессиональные качества Кэролайн Левитт

    Tекст: Ирма Каплан

    Американского лидера Дональда Трампа на борту президентского самолета, который вылетал из Израиля, спросили, как он оценивает работу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт и не пора ли найти ей замену.

    «Как дела у Кэролайн? У нее все хорошо? Не пора ли найти ей замену»? – спросил Трампа один из журналистов, видимо, намекая на массовые сокращения госслужащих из-за шатдауна и не только.

    На это, как пишет журнал People, журналисты президентского пула поддержали Левитт, а Трамп заверил, что ее замены «никогда не будет».

    «Это лицо... и эти губы, ее рот, как пулемет»! – ответил глава Белого дома.

    Журнал напомнил, что похожие комментарии о Левитт – самом молодом пресс-секретаре Белого дома в истории – Трамп высказывал в августовском интервью Newsmax. Когда ведущий спросил Трампа, что он думает о Левитт, Трамп превознес и ее работу, и ее внешние данные.

    «Она стала звездой. Все дело в ее лице, в ее мозге, в этих губах – в том, как они двигаются, словно пулемет. Она звезда, и она великолепна. Не думаю, что у кого-либо когда-либо был пресс-секретарь лучше, чем Кэролайн. Она просто потрясающая», – сказал Трамп с улыбкой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала Макрона премьер-министром Франции, донося позицию США по  претензии Макрона по поводу пошлин. И это никак не отразилось на ее карьере.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп назвал честью для себя уничтожение в Карибском море подлодки с наркотиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Двое выживших после удара американских военных по подлодке, предположительно, перевозившей наркотики, в Карибском море, будут отправлены в Эквадор и Колумбию, заявил в субботу президент Дональд Трамп, комментируя как минимум шестую подобную атаку США с начала сентября.

    «Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по хорошо известному маршруту наркотрафика. Разведка США подтвердила, что это судно было загружено в основном фентанилом и другими незаконными наркотическими веществами», – приводит слова Трампа в соцсети True Social телеканал CNBC.

    Глава Белого дома заявил, что два человека на борту погибли, на одного больше, чем сообщалось ранее, а двое выживших отправляются на родину «для того, чтобы быть задержанными и осужденными по закону».

    Подтверждение Трампом числа погибших на его платформе Truth Social означает, что военные действия США против судов в регионе привели к гибели по меньшей мере 29 человек, уточнил телеканал.

    Президент США оправдывает подобные удары, утверждая, что Соединенные Штаты участвуют в «вооруженном конфликте» с наркокартелями. Он опирается на те же правовые основания, которыми пользовалась администрация Джорджа Буша-младшего, объявившая войну терроризму после терактов 11 сентября, и обращается с предполагаемыми торговцами как с солдатами противника в традиционной войне, добавили в CNBC.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения под предлогом борьбы с наркокартелями. В начале октября президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми

    Администрация Дональда Трампа санкционировала тайную деятельность ЦРУ в отношении Венесуэлы для свержения режима Николаса Мадуро, выяснила New York Times.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 23:50 • Новости дня
    ВСУ после реформы недосчитались операторов дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    На Украине заметили снижение числа операторов беспилотников при сохранении производства дронов, что связывают с неэффективностью военной реформы и потерями на фронте, рассказали в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, причиной такого положения стали неэффективные реформы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и результативная работа российских дронов, передает ТАСС.

    Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подверг критике реформы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что провал на фронте объясняется низкой укомплектованностью и неподготовленностью личного состава бригад, а также неспособностью командования принимать решения, напомнили в агентстве.

    «Корпусная реформа Сырского не возымела должного эффекта. Фактически корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», – сообщил источник.

    Он добавил, что формальное увеличение численности подразделений БПЛА произошло за счет ликвидации более мелких формирований, что не сказалось на общем количестве специалистов. В результате на Украине возник дисбаланс между числом произведенных дронов и подготовленных операторов БПЛА.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Украинская армия 18 октября атаковала Белгородскую область 149 беспилотниками, из-за чего погиб один и были ранены семеро жителей региона.

    При этом в районе Красноармейска спецназ Южного военного округа с помощью ударных и FPV-дронов уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 01:44 • Новости дня
    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев в войне «до последнего украинца»

    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев «до последнего украинца»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры стран НАТО и Евросоюза на протяжении трех лет демонстрируют готовность поддерживать войну на Украине «до последнего украинца», отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» – задался дипломат риторическим вопросом в Telegram-канале.

    Напомним, Россия неоднократно выступала против намерения Запада накачивать Киев оружием, указывая на то, что подобные шаги ведут к эскалации и отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что хочет получить от американского президента Дональда Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

    Зеленский также приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВС России по освобождению Новопавловки привела к разрыву оборонительной линии ВСУ в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград), сообщил замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов.

    Российские войска благодаря освобождению Новопавловки под Красноармейском смогли разрезать единую оборону ВСУ в красноармейско-димитровской агломерации, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель командира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Александр Дроботов.

    «Эти два населенных пункта (Красноармейск и Димитров) изолируются друг от друга, и единая система обороны разрывается», – заявил Дроботов. По его словам, после освобождения Новопавловки стало возможным разделить украинские силы, что усложнит координацию обороны ВСУ.

    Офицер отметил, что этот успех открывает возможности для дальнейшего наступления российских сил. Теперь основной задачей становится окружение Димитрова с целью дальнейшего продвижения на освобожденных территориях.

    Ранее ВС России освободили Новопавловку в Донецкой народной республике и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР, зашли в восточные районы Димитрова и продолжают наступление в его жилых кварталах.

    Российские войска заняли несколько районов Красноармейска в ДНР, и город может быть полностью освобожден в ближайшее время.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке Вооруженных сил Украины к уличным боям в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Глава МИД Турции выразил надежду на разрешение украинского вопроса к концу года

    Глава МИД Турции надеется на разрешение украинского вопроса к концу года

    Tекст: Ирма Каплан

    После недавних заявлений и действий президента США Дональда Трампа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан об ожидании позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года.

    «Между делегациями состоялось три раунда важных встреч. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение российско-украинской войны, в расчете  на  позитивные шаги к этому до конца года», – сказал глава МИД Турции телеканалу Ulke TV.

    Напомним, в сентябре президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров и подчеркнул важность сохранения диалога с Россией и Украиной.

    Как пиала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Фидан заявил о готовности страны продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 00:23 • Новости дня
    Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине

    Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    В базе украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) не впервые оказывается несовершеннолетний россиянин, там есть имена детей от 2 до 17 лет, на этот раз угроза для страны исходит от 14-летнего подростка.

    «Четырнадцатилетний подросток попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», он обвиняется в «покушении на суверенитет Украины», – сообщило ТАСС детали провинности ребенка.

    На экстремистском сайте «Миротворец» уточняется, что парень участвовал в сборе средств на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть сайт «Миротворец». До этого ее внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом» в Донецке.

    В августе 14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Кроме того, списки угроз нацбезопасности Украины пополнили дети четырех и трех лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    Пекин обвинил АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени
    Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    Всю Европу загонят в армию

    «Только призывная армия позволит вести большую, изнурительную войну на истощение». Такими словами эксперты комментируют назревший в Евросоюзе раскол по поводу того, нужно ли возрождать всеобщую воинскую повинность – и объясняют, почему Европа готовится к такому типу войны, которого более никогда не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации