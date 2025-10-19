Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США

Tекст: Ольга Иванова

Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие, сообщает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он отметил: «Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты».

По его словам, интересы США должны стоять на первом месте при принятии решений о военной помощи другим странам. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен жертвовать своей безопасностью ради поддержки других государств.

Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Украина обращалась к нему с просьбой разрешить передачу ей данных вооружений.

«Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим», – заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на обсуждение этого вопроса с президентом России, Соединенные Штаты в первую очередь должны заботиться о собственных интересах в сфере безопасности.

Президент США также выразил уверенность, что сможет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он заявил: «Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли».

Американский лидер отметил наличие у него хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, что, по его мнению, может способствовать поиску мирного решения и развитию сотрудничества между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.



