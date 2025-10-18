Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.20 комментариев
Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.
По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».
Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.
Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.