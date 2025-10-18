  • Новость часаAxios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Диверсия на «Северных потоках» начала разрушать авторитет Германии в ЕС
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    NI: США используют конфликт Талибана и Пакистана для возвращения на авиабазу Баграм
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным
    Глава Башкирии сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»
    Депутат Рады: Вопрос передачи ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу
    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня

    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk

    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    16 комментариев


    17 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев

    Меняйло сообщил о гибели в зоне СВО сына командующего армией ЮВО Марзоева

    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    @ sergeimeniaylo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне СВО в Запорожской области погиб гвардии лейтенант Василий Марзоев, командир разведвзвода и сын командующего 18-й армией ЮВО, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

    Марзоев был командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. За проявленные мужество и героизм он представлен к званию Героя России посмертно. Меняйло выразил соболезнования родственникам и близким погибшего офицера.

    Василий Марзоев был потомственным военным, сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й армией Южного военного округа. Его дядя, полковник Станислав Марзоев, заместитель командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, погиб в Чечне в 2002 году. Меняйло отметил, что вместе с Станиславом Марзоевым участвовал в контртеррористической операции на Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

    Комментарии (13)
    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (12)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 15:05 • Новости дня
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог Мезюхо назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона продемонстрировала неуважительное отношение к Владимиру Зеленскому во время церемонии его прибытия в аэропорт, заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

    По словам Мезюхо, отсутствие высших должностных лиц при встрече самолета Зеленского стало знаком явного унижения, передает РИА «Новости».

    «В игнорировании встречи приезда Зеленского видно очевидное унижение, знаки неуважения и непочтения. Нет уже такого былого обожания. Отсутствие высших должностных лиц США при встрече самолета Зеленского – это явный сигнал, что от него будут требовать покорности, пристойного поведения и не потерпят хамства», – заявил политолог.

    Он отметил, что визит украинского лидера в США не будет легким, подчеркнув, что Зеленскому предстоит сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский, вероятно, попытается «избежать второй выволочки» в Овальном кабинете Белого дома.

    Журнал Spectator писал, что президент России Владимир Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом.

    Трамп сообщил, что на встрече с Зеленским он планирует обсудить телефонный разговор с Путиным.

    Комментарии (8)
    17 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин четко озвучил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России относительно поставок Tomahawk, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предельно ясно изложил позицию российской стороны по вопросу поставок Tomahawk, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, эти разъяснения не должны вызывать никаких сомнений.

    Песков подчеркнул для журналистов: «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений». Он также отметил, что детали беседы между лидерами двух государств останутся за рамками публичного обсуждения.

    По данным ТАСС, телефонный разговор между Путиным и Трампом стал одним из самых продолжительных с начала года.

    После разговора Трамп заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште, столице Венгрии.

    Песков добавил, что президенты не исключают продолжения прямого диалога на высшем уровне, однако подробности подобных обсуждений не предназначены для широкой огласки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп выразил сомнения в возможности передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, ссылаясь на приоритет потребностей США.

    По данным Bloomberg, после разговора с Владимиром Путиным Трамп изменил свою позицию по поставкам Tomahawk.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага, сообщают информационные агентства.

    Как отмечает РИА Новости, белый, синий и красный цвета на галстуке располагались в том же порядке, что и на триколоре России: сверху белая полоса, затем синяя и красная. Хотя такие цвета присутствуют и на флаге США, их последовательность на галстуке главы Пентагона, который находился напротив президента Украины, совпала с российским вариантом.

    Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп высказал оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине на встрече с Зеленским. Трамп также выразил надежду на скорое завершение конфликта без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    4 комментария

    Летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    Комментарии (8)
    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    4 комментария


    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    Комментарии (7)
    17 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом

    Ушаков: Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом

    Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом, акцентировав внимание на ключевых моментах, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что встреча с Совбезом прошла сразу после телефонного контакта с главой США. Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Кремль подтвердил, что российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии

    Вучич: Путин и Трамп обсудят энергетическую карту мира без Европы

    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Будапеште президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут рассмотреть будущее мировой энергетики без участия Европы в ведущей роли, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может определить будущее миропорядка. По словам Вучича, обсуждение, вероятно, затронет не только ситуацию на Украине, но и новую энергетическую карту мира, которую будут формировать Россия, США и с учетом сильного Китая, передает РИА «Новости».

    Сербский лидер отметил, что не уверен в том, что Европе отведут ведущую роль в новых глобальных процессах. Он добавил, что выбор столицы Венгрии в качестве места встречи не случаен и может вызвать недовольство в Евросоюзе.

    В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два с половиной часа. Трамп после беседы с Путиным изменил свою позицию по ракетам «Томагавк».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему лидеры России и США договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
    Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что идея строительства туннеля между Россией и Аляской кажется ему весьма интересной.

    Трамп в Белом доме во время встречи с Владимиром Зеленским прокомментировал инициативу о строительстве туннеля через Берингов пролив. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о возможности реализации подобного инфраструктурного проекта, который соединит Россию и Аляску, передает РИА «Новости».

    «Я слышал об этом, это интересно», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    По словам Дмитриева, строительство такого туннеля может занять менее восьми лет и станет примером применения современных технологий.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – рассуждает Кирилл Дмитриев в соцсети.

    4 комментария

    Он напомнил о планах построить мост Кеннеди-Хрущева между Россией и Аляской. По его словам, современные технологии позволят соединить Евразию и Америку туннелем Путина-Трампа всего за восемь млрд долларов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Анкоридж на Аляске совместным успехом Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит прошел в конструктивном ключе.

    Комментарии (5)
    17 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу украинские дроны на обмен

    Зеленский предложил Трампу обменять украинские дроны на американское оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предложил обменять украинские дроны на американское вооружение.

    Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении беспилотников украинского производства, передает РИА «Новости».

    «Да, мы заинтересованы, у нас есть много дронов, мы производим свои, но мы бы также покупали дроны у других», – сказал он.

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявил, что Зеленский захотел добиться от Трампа снятия ограничений на покупку оружия у США.

    Трамп на встрече с Зеленским признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для нанесения дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    4 комментария

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 11:45 • Новости дня
    Spectator: Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом, сообщает Spectator.

    Журнал Spectator сообщил, что Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его важной встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Зеленский надеялся убедить американского лидера усилить давление на Россию. Однако авторы считают, что Вашингтон вряд ли согласится на поставки Украине ракет Tomahawk, на которые рассчитывал глава киевского режима.

    Зеленский прибыл в США накануне и, по информации СМИ, был встречен лишь главой своего офиса Андреем Ермаком, без официальных представителей США.

    Ранее в четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, который длился два с половиной часа.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовку к встрече Путина и Трампа начнут после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Bloomberg сообщил, что Трамп изменил позицию по «Томагавкам» после разговора с Путиным. Издание Axios отметило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Мирошник рассказал об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева

    Посол МИД Мирошник: Удар ВСУ по журналистам нарушает все общепринятые гуманитарные нормы

    Мирошник рассказал об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева
    @ rian_ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские специалисты собирают все данные по убийству ВСУ военкора РИА «Новости» Ивана Зуева. Документы будут отправлены в управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры для вынесения справедливого определения, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке украинского дрона в Запорожской области погиб российский журналист.

    «Российский журналист Иван Зуев, погибший от удара украинского беспилотника, стал очередной жертвой целенаправленной охоты Киева на сотрудников российских СМИ. Зеленский сам является выходцем из медиасферы, поэтому он понимает силу слова. Понимает и боится», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Удар ВСУ по журналистам нарушает все международные общепринятые гуманитарные нормы. Зуев был не военным, а гражданским лицом, выполнявшим редакционное задание и социально значимую миссию – раскрытие правды о ситуации на территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Именно эту правду пытаются всеми силами скрыть украинские власти», – отметил собеседник.

    «Сейчас мы с профильными органами собираем всю информацию об обстоятельствах гибели Зуева, а затем отправим структурированные и обработанные документы, отражающие полную картину произошедшего, в представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры. Они должны вынести справедливое определение. Впрочем, мы допускаем, что они снова попытаются отмолчаться», – посетовал он.

    Ранее стало известно, что 39-летний военкор РИА «Новости» Иван Зуев в четверг погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области. Также при атаке тяжелые ранения получил корреспондент Юрий Войткевич. Он находится в стабильном состоянии после операции.

    Зуев с 2014 года регулярно выезжал с рабочими командировками в Донбасс. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами. После начала СВО Зуев работал на позициях на Авдеевском и Угледарском направлениях во время наступления российских сил. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. Выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления ВСУ. В марте ему была объявлена благодарность президента России.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что Зуев пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания. По его словам, это уже третий военкор агентства, кто погиб от рук ВСУ. «В 2014 году в Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м – в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев», – напомнил топ-менеджер.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал произошедшее примером того, «какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма». «При абсолютном попустительстве со стороны так называемых цивилизованных Банковая убивает корреспондентов», – сказала она.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности отмечал, что украинские власти открыто заявляют о планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и населения России с целью убийств российских политиков, военачальников, журналистов и общественных деятелей.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Разговор между Путиным и Трампом вызвал резонанс в мировых СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом вызвал широкий резонанс в мировых СМИ.

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 16 октября 2025 года стал заметным событием в международной политике, что было зафиксировано в исследовании Brand Analytics и ИИ-инструмента «Тренд детектор исследования», передает ТАСС.

    В исследовании отмечено, что реакция западных СМИ выявила несколько тенденций: разницу подходов Европы и США к конфликту на Украине, укрепление связей между Россией и Китаем, а также растущую многовекторность Глобального Юга.

    Американские СМИ уделили внимание изменению позиции Трампа по ракетам Tomahawk, выбору Будапешта для возможной встречи и влиянию разговора на позицию Украины. Axios сообщил, что команда Зеленского была удивлена новостью о переговорах и планах саммита, узнав об этом сразу после прилета на авиабазу Эндрюс. Также подчеркивалась напряженность между администрацией Трампа и республиканским Сенатом по вопросу новых санкций против России. Трамп заявил, что «может быть не идеальное время» для новых санкций, демонстрируя, по мнению Brand Analytics, стремление оставить пространство для диалога с Москвой.

    Европейские СМИ отреагировали критичнее, сосредоточив внимание на угрозах для безопасности Украины и Европы, критике выбора Будапешта и призывах к усилению обороны.

    Итальянские СМИ отметили юридические сложности возможного визита Путина из-за ордера МУС. Китайские государственные СМИ заняли нейтральную позицию, ограничившись фактологическим изложением событий без оценочных суждений, тогда как на коммерческих платформах появились более аналитические материалы.

    СМИ стран Глобального Юга, включая индийские, арабские, турецкие, бразильские и южноафриканские издания, придерживались информативного стиля и избегали резких оценок.

    Публикации фокусировались на основных результатах переговоров, а официальные лица этих стран воздержались от комментариев.

    Индийские и арабские СМИ выделили нейтральность в трактовке позиции России и США, а El Pais связал встречу с дипломатическим контекстом переговоров Трампа и Зеленского.

    Ранее Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Эксперты отметили, что для визита Путина в Венгрию может потребоваться обходить закрытое воздушное пространство, что осложнит перелет.

    Bloomberg сообщил, что Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам».

    Издание Axios отметило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в столице Венгрии.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Маск отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа

    Маск назвал позитивной новость о встрече Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил оптимизм по поводу возможной встречи президентов России и США, оставив краткий комментарий в соцсети.

    Илон Маск прокомментировал новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Предприниматель в социальной сети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Обнадеживающе».

    Точные дата и формат предстоящего мероприятия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что выбор Будапешта объясняется предсказуемой и комфортной обстановкой для переговоров.

    Комментарии (0)
