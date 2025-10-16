Трамп намерен обсудить с Зеленским некое наступление ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.