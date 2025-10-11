Зеленский заявил о переговорах с Трампом по усилению украинской ПВО

Зеленский обсудил с Трампом удары по ТЭЦ и усиление украинской ПВО

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

По словам Зеленского, он проинформировал Трампа об ударах по энергетике. «Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу», – заявил Зеленский.

Ранее американские СМИ и украинские военные отмечали, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине стали хуже справляться с перехватом российских ракет. Издание Financial Times сообщало о замедлении поставок противоракет для комплексов Patriot Киеву.

Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%.

Американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине.

Financial Times отметила снижение уровня перехвата баллистических ракет украинскими силами с 37% в августе до 6% в сентябре.

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.

Владимир Зеленский связал провал работы украинской ПВО с плохой погодой.