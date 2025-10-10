На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.
Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, и все назначенные объекты поражены.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.
Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.