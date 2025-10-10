Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
Движение общественного транспорта в Киеве оказалось парализовано из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро, сообщает издание «Страна».
В Киеве наблюдается транспортный коллапс на левом берегу Днепра из-за блэкаута, передает ТАСС. Издание «Страна» сообщает о массовой давке в метро и наземном транспорте, а также о резком росте цен на такси.
Фото и видео с места событий подтверждают столпотворения на станциях метро и автобусных остановках. Ситуация осложнилась после ночных взрывов, которые, по данным СМИ, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.
Власти города ранее предупреждали о перебоях в работе метрополитена, пригородных поездов, троллейбусов и трамваев. Администрация Киева приняла решение увеличить количество автобусов для связи между левым и правым берегами города.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе остается сложной. Он сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением столицы после серии ночных взрывов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли. Левый берег Киева остался без света. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве.